Sosyal medyadaki "HGS akımı" can alıyor! En uğrak nokta İstanbul'daki gişeler

İstanbul’da trafikte büyük tehlikeye yol açan yeni bir sosyal medya akımı gündemde. "HGS Akımı" adıyla yayılan bu tehlikeli trendde bazı sürücüler, araçlarıyla Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gişelerinden yüksek hızla geçerek bu anları sosyal medyada paylaşmaya başladı. Pendik gişelerinde yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaların hemen ardından bu akımın ortaya çıkması büyük tepki topladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Teknik Denetim Timi, çeşitli sosyal medya hesaplarında "HGS Akımı" adı altında yapılan paylaşımları takibe aldı. Bu akıma katılanların "Hangimiz gişelerden daha hızlı geçeriz?" şeklinde yarıştıkları görüldü. Takip edilen hesaplar üzerinden gişelerde tedbirler artırıldı.

Bu kapsamda, 13 Nisan Pazar günü saat 16.25’te Çekmeköy Hüseyinli gişelerinde 110 kilometre hızla geçiş yapan M.Ö. adlı sürücü, sosyal medyada yaptığı paylaşım üzerinden tespit edilerek Poyrazköy Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sürücü M.Ö.’ye 6 bin 320 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 4 ay süreyle el konuldu. Yakalanan sürücü, çıkarıldığı İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.