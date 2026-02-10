Sosyal medyadaki uyuşturucu ağı çökertildi: 305 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 14 ilde geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini açıkladı.

5 ay süren takip sonrası eş zamanlı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda bu sabah eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 305 şüpheli yakalandı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, anlık mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya platformları üzerinden uçtan uca şifreli kapalı gruplar kurdukları belirlendi. Bu gruplara yalnızca özel davet veya referans ile giriş sağlandığı, uyuşturucu maddelerin ise güvene dayalı kurye sistemiyle ya da bireysel olarak temin edildiği tespit edildi.

Kimlik gizleme ve kullanıcı adı değişikliği

Şüphelilerin deşifre olmamak amacıyla telefon numaralarını ve kimlik bilgilerini gizledikleri, siber devriye ekipleri başta olmak üzere kolluk kuvvetlerinden kaçınmak için sık sık kullanıcı adı değiştirdikleri belirlendi. Kapalı gruplarda gizlilik kurallarına büyük önem verildiği, bu durumun tespiti zorlaştırdığı kaydedildi.

24 saat esasına göre uyuşturucu satışı

Gruplar içerisinde uyuşturucu kullanımını özendirici içeriklerin paylaşıldığı, nüfus yoğunluğu ve talebe göre gece-gündüz 24 saat esasına dayalı uyuşturucu ticareti yapıldığı da tespitler arasında yer aldı.

14 ilde eş zamanlı baskın

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışmalarda, grup ve kanallarda yönetici ve moderatör olarak faaliyet gösteren şahıslar belirlendi. Bu tespitlerin ardından İstanbul merkezli olarak Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Mardin, Adıyaman, Giresun, Kastamonu ve Muş’ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.