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Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
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Aydın'da Nazilli Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sosyal paylaşım hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen F.K. (19) hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Aydın Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından F.K'nin Muammer Aksoy Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 2 cep telefonu, 2 sim kart, 1 kuru sıkı tabanca ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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