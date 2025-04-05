Sosyal medyadan yardım isteyen kadına Bakanlık'tan cevap geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, boşandığı eşinden tehdit aldığını belirten M.Ç'nin, ocak ayında boşandığı eşinden tehdit aldığını beyan ederek, güvenlik güçlerine başvurduğu aktarıldı.

Bakanlık tarafından yapılan konuya ilişkin yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bir süredir firari durumda olan şahsın, 4 Nisan 2025 tarihinde emniyet birimlerince yakalanmasıyla birlikte şahıs hakkında elektronik kelepçe kararı uygulanmıştır. Ayrıca M.Ç'ye şikayet sürecinin en başından beri psikososyal destek ve rehberlik sağlanmış ve Bakanlığımızın hizmet modelleri konusunda bilgilendirme yapılmış olup, süreç takip edilmektedir."