Soyağacı sorgulama hizmeti durduruldu
E-devlet uygulamasında dün yürürlüğe giren ve yoğun ilgiyle karşılanan soyağacı sorgulamaya girenler "Yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet sunulamamaktadır" uyarısıyla karşılaşıyor.
E-devlet uygulamasında dün yürürlüğe giren yeni hizmet büyük ilgi gördü. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığa altında Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama bölümü kullanıma açıldı.
Soyağacı sorgulama hizmetinin yürürlüğe girdiğinin sosyal medyada yayılması üzerine e-devlet sitesi kilitlendi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşler Genel Müdürlüğü başlığı altında, Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama ekranına gelenler "Yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet sunulamamaktadır" uyarısıyla karşılaşıyor.
Soyağacı sorgulama hizmeti e-devlet'i kilitledi