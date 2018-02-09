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Soyağacı sorgulama hizmeti durduruldu

E-devlet uygulamasında dün yürürlüğe giren ve yoğun ilgiyle karşılanan soyağacı sorgulamaya girenler "Yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet sunulamamaktadır" uyarısıyla karşılaşıyor.

Soyağacı sorgulama hizmeti durduruldu
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E-devlet uygulamasında dün yürürlüğe giren yeni hizmet büyük ilgi gördü. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığa altında Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama bölümü kullanıma açıldı.

Soyağacı sorgulama hizmetinin yürürlüğe girdiğinin sosyal medyada yayılması üzerine e-devlet sitesi kilitlendi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşler Genel Müdürlüğü başlığı altında, Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama ekranına gelenler "Yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet sunulamamaktadır" uyarısıyla karşılaşıyor.

Soyağacı sorgulama hizmeti e-devlet'i kilitlediSoyağacı sorgulama hizmeti e-devlet'i kilitledi

 

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