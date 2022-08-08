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Soyer: Asbestli geminin Guanabara Körfezi'ne geri dönmesini bekliyoruz

"Brezilya Yüksek Mahkemesi söküm için Aliağa'ya doğru yola çıkan asbestli gemiye 'Dur' dedi." açıklaması yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Kararı henüz yerine getirmeyen Sao Paulo'nun verilen ihtiyati tedbir kararına uymasını ve Guanabara Körfezi'ne geri dönmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Brezilya'dan yola çıkıp Aliağa'ya doğru ilerleyen gemiyle ilgili açıklama yaptı.

Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Brezilya Yüksek Mahkemesi söküm için Aliağa'ya doğru yola çıkan asbestli gemiye 'Dur' dedi.

Kararı henüz yerine getirmeyen Sao Paulo'nun verilen ihtiyati tedbir kararına uymasını ve Guanabara Körfezi'ne geri dönmesini bekliyoruz.

Gerekli denetimleri yapılmayan, hukuk tanımayan, içerisinde tonlarca asbest barındıran bu gemiyi İzmir sularına sokmamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

 