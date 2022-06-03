Soyer, kredi kartlı ulaşımı duyurdu: 5 Haziran'dan itibaren geçerli olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ulaşımda temassız kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla biniş uygulamasının şehir genelinde başlayacağını duyurdu.

Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulaşımda temassız kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla biniş kolaylığını yaygınlaştırıyoruz. Bir süredir çeşitli hatlarda pilot uygulamasını yaptığımız sistem, Visa iş birliği ile 5 Haziran'dan itibaren İzmir genelinde geçerli olacak." ifadelerini kullandı.