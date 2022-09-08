Soyer: Zafer coşkumuz engel tanımaz

Tarkan'ın Cumhuriyet Meydanı'nda yarın saat 22.00'de vereceği açıklanan konser için hazırlanan dev platform dün gece saatlerinde çökmüş platform ise kullanılamaz hale gelmişti. Konserin Cumhuriyet Meydanı'ndan Alsancak'taki Gündoğdu Meydanı'na alındığı açıklanmıştı.

Platformla ilgili hazırlıklar sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından kurulum çalışmaları süren platformun görüntüsünü paylaşan Başkan Soyer, altına, "Zafer coşkumuz engel tanımaz. Megastar Tarkan konseri, Gündoğdu Meydanı'nda, Türkiye tarihinin en görkemli sahnesinde olacak. Tüm Türkiye’yi yarın akşam ikinci yüzyılın başlangıcına tanıklık etmeye davet ediyorum." notunu düştü.

Zafer coşkumuz engel tanımaz.



Megastar @tarkan konseri, Gündoğdu Meydanı'nda, Türkiye tarihinin en görkemli sahnesinde olacak.



Tüm Türkiye’yi yarın akşam ikinci yüzyılın başlangıcına tanıklık etmeye davet ediyorum. pic.twitter.com/QKm89HB6Gv — Tunç Soyer (@tuncsoyer) September 8, 2022

Tarkan: Nazarımız da çıktığına göre...

Tarkan'dan konserle ilgili yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Tarkan, ''Güzel İzmir yarın akşam Gündoğdu Meydanı’na hepinizi bekliyoruum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz'' ifadelerini kullandı.