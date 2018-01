"Söylemlerimizden rahatsız oluyorlar"

09 Ocak 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Gerginlik kavga istemiyoruz ama gerçekleri söyleyince birileri rahatsız oluyor. Kim hangi dertten muzdarip bunu da birilerinin dile getirmesi lazım. O görev de bize düşüyor. Sadece onlar konuşacak biz hiç ses çıkarmayacağız. Yanlışları biz dile getireceğiz. Bizim söylemlerimizden rahatsız olduklarını biliyorum ama biz gerçekleri her ortamda dile getireceğiz.

Ne ezen ne ezilen olsun, hakça bölüşelim. İşçilerin haklarını teslim etmemek için başta Çalışma Bakanlığı olmak üzere her numarayı çekiyorlar. İşçi kardeşlerim unutmasın sonuna kadar yanınızda olacağız. Türkiye'nin gündeminde taşeron çalışan sorunu yoktu. Bunları ilk kez gündeme biz taşıdık. Parlamentoya getirmek yerine KHK ile sorunlarını çözmeye çalıştılar. Taşeron işçisi kardeşlerime sesleniyorum önümüzde 2019 var, yetkilendir. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, sözümüz söz, sonuna kadar kadro vereceğiz. Hiçbir ayrımcılık yapmadan. Emekten yana mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.Birinci sınıf demokrasi gelene kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Kamyon şoförlerinin sorunlarını dile getirdim Binali Yıldırım beni eleştirdi. Bir kamyon şoförü bile çıkıp sorunum var derse onun sorununa sahip çıkarım. Kamyon şoförü kardeşlerime sesleniyorum. İki elim yakanızdadır, Meclis'te sizin için kavga ediyorum. Senden sadece bir oy bekliyorum.

"Elin parasıyla ülkeyi yönetiyorsun"

Seferberlikle işsizliği önleyeceğiz dediler, çözemediler çünkü yüzde 11 büyüme üretime dayalı değil, elin parasıyla ülkeyi yönetiyorsun. O nedenle biz üretim, üretim diyoruz. İcra daireleri tıklım tıklım. Faize karşıyız diyorsun, faizi düşür o zaman, düşüremiyorsun. Çıkar KHK faiz sıfırdır de. Çıkar kanun vatandaşın borcunu sıfırla. Faize karşıyız diyorlar. Bu hükümet kadar faizden yararlanan yok. İşçi, memur, çiftçi faiz almadı, peki kim aldı bu faizi? 620 milyonluk faizi kim aldı?

Vatandaş sadece faiz ödemedi. Haberi bile olmadan ağır vergiler kesiliyor. Sabah elektrik düğmesini açtığınızda 9 çeşit vergi alıyorlar. Bu beyler ne yapıyor? Vergi ödememek için Man Adası ile ilişki kuruyorlar.

Bütçede açık var. Bütün vergiler toplanıyor ama açık var. Borçlanmadaki artış yüzde 124 artmış. Her şeyde vergi var. Peki bu borç ne? Sadece vergi vermiyorsunuz, köprüden geçerken müteahhite para ödüyorsun. Zorla geçeceksin buradan o zaman bunun da parasını vereceksin. Bu hükümet nerede bir gariban görüyorsa onu soymaya kalkıyor.

"Aylık bağlama oranını düşürdüler"

Asgari ücret üzerinden emekli olan birisinin eline aylık 718 lira 69 kuruş geçmektedir. Emekli kardeşlerim çay içseniz, ekmek alsanız vergi vereceksiniz. Daha önce 2008'de reform yapmasalardı bin 822 lira alacaktı, aylık bağlama oranını düşürdüler. Sosyal güvenlik açığını emekli sırtından kapatıyorlar.

"Türkiye'de tarım öldü"

AK Parti'nin genel başkanı yurt dışına gittiği an "gel" diyor. Satılacak ne kadar mal varsa satıyorlar. Ne kadar şey varsa al-sat diyorlar. Bizim ülkemizde tarım öldü. Fransa'da et getirtiyor. Türkiye'de et yok dışarıdan et gelecek. 2010 yılında başladı. Sırbistan'dan da getirmişlerdi. Ben besmelesiz et getiriyorsunuz dedim. Sırbistan'ın Müslüman kesiminden alıyoruz demişlerdi. Şimdi Fransa'nın hangi kesiminden alıyorsunuz merak ediyorum.

"Mağdurların itibarlarını iade edin"

OHAL'i yeniden getiriyorlar. FETÖ ile mücadele ettin de karşı mı çıktık? Muhalefet eden herkesle mücadele ediyorlar. Biz her zaman şunu söyledik her zaman mağdurun yanından olacağız. Ne istediniz de vermedik diyen sizdiniz. 17-25 Aralık'tan sonra bir gazeteciyi FETÖ'ye yollayan sizdiniz. 11 bin kişinin FETÖ'cü olmadığı ortaya çıktı. Ergenekon, Balyoz'da da aynı şey olmuştu. Bu insanların, mağdurların itibarlarını iade edin."

Hakimler üzerinde büyük baskı var. HSK görevini sağlıklı yapamıyor. HSK'nın üyelerine sesleniyorum saraydan talimat alıp karar verecekseniz o görevden ayrılın. Hakimler saray kurulu olmayın. Gece yarısı hakim değiştiriyorlar. Yargı siyasi otoritenin kontrolüne girerse kimsenin can ve mal güvenliği yoktur.

"Ecevit Kıbrıs'ı nasıl aldıysa, Ege adalarını alacağız"

Ege adaları Yunan ordusunun işgali altında. Defalarca sordum bu adalarda bizim hakkımız yok mu? Bu adaları birilerine peşkeş mi çektiniz. Ben bu adalar bizim, Ecevit Kıbrıs'ı nasıl aldıysa biz de bu adaları alacağız dedim."