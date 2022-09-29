Soylu: 5 milyon çocuğumuza ulaşmalıyız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" programına katıldı.

Yenimahalle ilçesindeki Afşin Bey İlkokulunda düzenlenen programa katılan Bakanlar Soylu ve Özer, öğrenciler tarafından karşılandı. Bakanlara, Ankara Valisi Vasip Şahin, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tümamiral Cengiz Fitoz, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da eşlik etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Soylu ve Özer, daha sonra trafik polisleri tarafından 4'üncü sınıf ile ana sınıfı öğrencilerine verilen trafik güvenliği dersine katıldı. Derste, çocuklara "Trafikteyim Güvendeyim" isimli trafik eğitim seti dağıtıldı.

Dersin ardından Bakanlar Soylu ve Özer, okulun bahçesindeki "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nı ziyaret etti. Burada Soylu, Özer ve Sobacı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü arasındaki "Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.

"178 çocuk trafik eğitim parkına ulaştık"

Bakan Soylu, geleceğe bırakılan mirasın sadece maddi şeylerden ibaret olmadığını ifade ederek, "En önemli miras, eğitimle beraber güçlü nesillerin ve çocuklarımızın gelecekte atabileceği adımları 'ağaç yaşken eğilir' misali ortaya koymaktır." dedi.

Protokol sayesinde daha da fazla çocuğa trafik eğitimlerinin ulaştırılacağını söyleyen Soylu, ülke genelindeki çocuk trafik eğitim parklarının sayısının 178'e ulaştığını ve buralarda geçen dönem 168 bin öğrenciye eğitim verildiğini belirtti.

Soylu, çocuklara verilen trafik eğitimlerinin önemine işaret ederek, "Bu eğitim öğretim yılı sonuna kadar 5 milyon çocuğumuza ulaşmalıyız." dedi.

Her eğitim öğretim yılının başında okul servisi şoförlerine ve rehber personele trafik güvenliği dersleri verildiğini dile getiren Soylu, "Trafik güvenliği konusunda 2021 yılında 48 bin 896 şoföre, 12 bin 221 rehber personele, 2022'nin ilk 8 aylık döneminde ise 27 bin 578 şoföre, 6 bin 47 rehber personele eğitim verdik." bilgisini paylaştı.

3-17 yaşlarındaki çocuklara da "Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi" kapsamında eğitim verildiğini hatırlatan Soylu, "2021 yılında 752 bin çocuğumuza verildi, 2022 yılının ilk 8 aylık döneminde ise 842 bin 970 çocuğumuza bu eğitimler verildi. Bu dönem itibarıyla bütün bu eğitimlerin tamamını inşallah okullar bitene kadar hep birlikte 5 milyon sayısına çıkaracağız." diye konuştu.

Son yıllarda yaya ölümlerinin azaldığını aktaran Soylu, eğitimler ve farkındalık projelerinin faydalarının görüldüğünü ifade etti.

Dünyada her yıl yaklaşık 1,2-1,3 milyon kişinin trafik kazaları sonucu hayatını kaybettiğine dikkat çeken Soylu, protokolün hem öğrencilerin trafik eğitimine hem de trafik kazalarının azaltılmasına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Bakan Soylu, Özer ve Sobacı'ya teşekkür ederek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

"Bu proje 81 ilimizde, 922 ilçemizde hızla yayılacak"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise İçişleri Bakanlığı ile okulların hem içi hem de çevresinin güvenli olması için kapsamlı iş birliğini yıllardır sürdürdüklerini ifade etti.

Güvenlik sorunu olduğunda okulların gerçek fonksiyonlarını yerine getirebilmesinin zor olduğuna işaret eden Özer, öğrencilerin okullarda öğrenme ve kişisel gelişimlerine odaklanabilmeleri için gerekli güven ortamını sundukları için Bakan Soylu ve ekibine teşekkür etti.

Özer, bir ülkenin en kalıcı sermayesinin insan kaynağı olduğunu belirterek, bu kaynağın nitelikli ve güvenli bir ortamda yetişmesini sağlamaları halinde geleceğe umutlu bir şekilde bakılabileceğini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında 2019'da imzalanan trafik güvenliğine ilişkin iş birliği protokolünün kapsamının Kovid-19 salgını nedeniyle genişletilemediğini ifade eden Özer, 39 ilde yaklaşık 25 bin öğrenciye Mobil Trafik Eğitim Tırında trafik güvenliği eğitimi verildiğini söyledi.

Özer, imzaladıkları iş birliği protokolünün temel eğitim okullarında trafik güvenliği bilincinin artırılmasına yönelik olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki bu proje 81 ilimizde, 922 ilçemizde hızla yayılacak ve 19 milyon öğrencinin olduğu eğitim sistemimizdeki zorunlu trafik güvenliği dersine ilave olarak, bu eğitimlerle çocuklarımız, gençlerimiz çok daha bilinçli şekilde insan yaşamını uzaktan davranışlarıyla pekiştirerek hayata daha pozitif bakacaklar." dedi.

"TRT olarak, yapımlarımızla trafik güvenliği bilincine en yüksek faydayı sağlayacağız"

TRT Genel Müdürü Sobacı da çocukların eğitimine, gelişimine, bilinçlenmesine ve bilgilendirilmesine katkı sağlayacak tüm projelere TRT'nin ekranlarının, dijital oyunlarının, platformlarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Okul öncesi dönemden başlayarak çocuklar nezdinde trafik güvenliği bilincini geliştirmeye yönelik bu projenin gelecek açısından önemli olduğunu kaydeden Sobacı, çocukların güçlü yayın ve uygulama içeriği sayesinde öğrendiklerini çok daha hızlı hayata geçirebildiklerini belirtti.

Sobacı, "TRT olarak, içeriğimizle yapımlarımızla yayınlarımızla çizgi filmlerimizle trafik güvenliği bilincinin ve kurallarının bir kültür olarak öğrencilerimizde yerleşik bir davranış kalıbına dönüşmesi sürecine en yüksek faydayı sağlayacağımızı buradan beyan etmek istiyorum." dedi.

Yaya geçidi kırmızıya boyandı

Protokolün imzalanmasının ardından Bakanlar Soylu ve Özer, mini araç parkurunda öğrencilerle trafik kuralları üzerine sohbet etti.

Programın sonunda, Soylu, Özer ve Sobacı, öğrencilerle okulun önündeki yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçti.

Bakanlar, yaya önceliğine dikkati çekmek için beyaz çizgilerden oluşan yaya geçidinin bir çizgisini öğrencilerle beraber kırmızıya boyadı. Öğrenciler hep bir ağızdan "Yayalar kırmızı çizgimiz" sloganını söyledi.