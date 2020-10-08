Soylu: 7 bin 400'ün üzerinde operasyon düzenlenmesi planlanıyor

08 Ekim 2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki temasları kapsamında beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ile Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı yemekhanesinde askerlerle kahvaltıda bir araya geldi.

Askerlere hitaben konuşan Soylu, ülke ve millet adına büyük bir mücadele gerçekleştirildiğini belirtti. "Geleceğimizi terör örgütüyle köşeye sıkıştırmak isteyenlere terörle mücadeleyle büyük bir cevap veriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle 15 Temmuz sonrası ortaya konulan terörü kaynağında yok etme, kurutma stratejisi ve sürekli operasyonlar bize bugün sonuç aldırıyor. Kara, kapan, yıldırım operasyonları terör örgütüne nefes aldırmıyor." diyen Soylu, ilkbahar ve yaz operasyonlarının planladıklarının yüzde 43 üzerinde tamamlandığını söyledi.

Sonbahar- kış operasyonları 1 Ekim'de başladı

Soylu, "Şimdi terör örgütüne yönelik sonbahar-kış operasyonlarına 1 Ekim'den itibaren başladık. Bu kapsamda 7 bin 400'ün üzerinde operasyon düzenlemeyi planlıyoruz. Terör örgütünü of ligi gibi düşünün, köşeye sıkıştırdık, vurdukça vuruyoruz. Mecali, kaçacak yerleri kalmadı. Artık siz de şahitsiniz." diye konuştu.

"Yaklaşık 15 gün önce sözde Botan saha sorumlusu, 3 gün önce de Diyarbakır Lice'de özel güç sorumlusu müstahakını buldu. Bilmenizi istiyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızdan, erimize, uzman çavuşumuza ve subayımıza, yüzbaşımıza, binbaşımıza, teğmenimize, generalimize kadar herkes büyük bir inanç içerisinde mücadelesini sürdürüyor. Bu topyekun bir mücadeledir. Böyle olduğu için terör örgütü sökülmektedir." ifadelerini kullanan Soylu, dün gece bir PKK'lı teröristin ikna yoluyla teslim olmasıyla teslim olan terörist sayısının 174'e ulaştığını aktardı.

Terör örgütüne katılımın bu yıl 42 olduğuna dikkati çeken Soylu, terör örgütünün kendi arasında irtibat kuramadığını, telsizle konuşmaktan korktuğunu, telsiz konuşması sayısının en düşük seviyede olduğunu bildirdi.

"Hep birlikte omuz omuza mücadele veriyoruz"

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunlar doğru strateji izlediğimizi, doğru süreç yönettiğimizi, Allah'ın izniyle inşallah sonucu da en yakın zamanda alacağımızı göstermekte. Sahaya öyle bir basıyorsunuz ki terör örgütünün sökülmesini, terör örgütünden kaçışları, kurulan irtibatlar sonucu teslimleri artırıyor, terör örgütüne katılımları tamamen durduruyorsunuz. Şimdi sonbahar-kış operasyonları başladı. Bunları değerlendirmek için buradayız. Kaçacak delik bulamamalılar. Neredeyse gidip üzerlerine basmalıyız. Cudi'nin kalbine girdik. Şimdi Cudi'yi fellik fellik arayıp, taramalı, bunları bir vesileyle bir daha bu alanda yaşayamaz hale getirmeliyiz. Ya teslim olacaklar ya kaçacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler. Başka çareleri olmayacak."

İlkbahar-yaz operasyonlarında, "Kıran", "Kapan" ve devam eden "Yıldırım" operasyonlarında ortaya konulan performansın, inancı, kararlılığın ve işbirliğinin en yüksek noktaya taşınacağı yeni bir döneme girildiğini ifade eden Soylu, bu konuda imkan, kabiliyet ve kapasitenin en üst noktada olduğunu vurguladı.

Soylu, "Allah'a şükürler olsun araçlarımız, gereçlerimiz, yerli mühimmatlarımız, İHA'larımız, SİHA'larımız var. Bir taraftan jandarmamız bir taraftan özel harekatımız, polisimiz bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bir taraftan güvenlik korucularımız hep birlikte omuz omuza mücadele veriyoruz. Sadece burada değil sınır dışında Hakurk, Avaşin, Metina, Zap'ta dışarıya bastıkça, tamamen akılları dağılmakta ve sıkışmaktalar." şeklinde konuştu.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı

Türkiye'de ve sınır ötesinde kararlılıkla yürütülen terör operasyonlarına değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, etrafımızda teröre kaynaklık eden bütün yerlerde, devletimizin gücü, milletimizin duası, desteğiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde teröre tarihi bir ders verilmektedir. Terörün arkasında büyük güçler olduğunu, onları desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını, hayallerini, heveslerini biliyoruz. Sizlerden o büyük güçlerin hayallerini ve heveslerini kursaklarında bırakacak inancı, kararlılığı bekliyoruz. Sadece bir terör örgütünü mağlup etmiyorsunuz, 40 yıldır bu ülkeye ve bu millete, milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, tevhidine, inancına, anlayışına, geleneğine, göreneğine, sevgisine kastedenlere cevap veriyoruz."

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Soylu, şöyle konuştu:

"Bu millete 40 yıldır azap çektiriyorlar. 40 yıldır bu milleti öldürmek, parçalamak, zayıflatmak ve istikrarsızlaştırmak için her şeyi yapıyorlar terör örgütü üzerinden. Para veriyorlar, mühimmat veriyorlar. Ayak basmadık yer, girmedik mağara bırakmamalıyız. Gayret ve mücadele bizden tevfik Allah'tandır. Hak yolunun yolcularıyız. Meseleyi bir terör örgütünü bitirme meselesi olarak görmemeliyiz. Onun ötesinde büyük işlerimiz var."

Kaynak: AA