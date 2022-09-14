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Soylu: 79 milyon kök kenevir, 8,5 ton esrar, 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildi

Bakan Soylu uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eren Abluka Narkoterör operasyonlarında bu yıl 79 milyon kök kenevir, 8,5 ton esrar, 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildi." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Soylu, "Hem terör ve uyuşturucu hem de finansmanıyla topyekun mücadele. Eren Abluka Narkoterör operasyonlarında bu yıl, 79 milyon kök kenevir, 8,5 ton esrar (toz, kubar), 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildi. 140 milyar lira yasa dışı gelir engellendi. Kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadelerini kullandı.

 