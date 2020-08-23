Soylu: Altyapıda büyük tahribat var

23 Ağustos 2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel ve heyelandan büyük ölçüde etkilenen Dereli ilçe merkezinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptığı incelemenin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kente gece geldiğini belirterek şöyle devam etti:

"Akşam geldikten sonra milletvekillerimiz, Giresun Belediye Başkanı'mız ve tüm arkadaşlarımızla birlikte sahada olduk. Anı anına hem Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bilgi arz ettik, hem de Bekir Pakdemirli ve Murat Kurum bakanımızla buradaki durumun nasıl bir noktaya eriştiğini paylaşmaya çalıştık. Buraya geldiğimizde bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk. Buraya gelmeden önce Tirebolu-Doğankent yolunun bir bölümünde çöken bir menfezde, 5 jandarma evladımız ve bir operatör kardeşimiz kaybolmuştu. Onları arama kurtarma çalışmalarına da iştirak ettik. Daha sonra buranın yolu açılınca buraya intikal ettik. Öncelikle bu hasardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendilerine minnetlerimi de iletmek istiyorum, gösterdikleri sabır, bizim için ayrı bir ders oldu. Meselemizi buradaki vatandaşlarımızla hep birlikte değerlendirmeye çalıştık. Arama kurtarma ekiplerimiz geldi, belediyeleriz, il özel idarelerimiz, Karayolları gibi birçok kurum ve kuruluşlarımızdan iş makinelerimiz geldi. Tüm ilçelerimizde çalışıyorlar."

"İlçenin altyapısında büyük tahribat var, elektrik vermekte zorlanıyoruz"

Bölgeye geldiklerinde 4 ana yolun kapalı olduğunu vurgulayan Soylu, "Bu yolların 3'ü açıldı. Bir ana yol var kapalı olan onun açılması için de çalışmalar sürüyor. Beş vatandaşımızın hayatını kaybettiğini Sayın Cumhurbaşkanı'mız ifade etmişti. Yine 153 vatandaşımız arama ve kurtarma çalışmaları sonrasında kurtarıldı. Yine 11 vatandaşımız kayıp, bu vatandaşlarımızı arama ve kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 118 köy yolu kapalıydı, 20 köy yolumuz açıldı, şu an 98 köy yolu kapalı. Yine 78 yerleşim biriminde elektrik yoktu, yaklaşık 40 yerleşim birimine elektrik verildi ve 38 yerleşim birimine indi. Bu konuda biraz zorlanıyoruz çünkü altyapısında ciddi bir tahribat var, bütün ekipler bu konuda mücadele içerisindeler. Bu konuda biraz zorlanacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

"Devletimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde buradaki yaraları sarmaya devam edecektir"

Jandarma, AFAD, Çevre ve Şehircilik, Karayolları gibi birçok kurum ve kuruluştan 944 personelin tüm afet bölgelerinde çalıştığını anlatan Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"Bunun yanında hastanelere başvuru sayısı 25, şu an hastanede bulunan vatandaşımızın sayısı ise sadece üç, bunların da ağır bir durumu söz konusu değil. Üç hastadan ikisi birtakım hastalıklarından dolayı hastaneye sevk edildiler. Bu arada hasar tespit ekipleri ve psikososyal ekipleri sahada çalışmalarına başladılar. Sabahın ilk saatlerinde Kızılay bizden önce buraya vardı. Burada yemeklerini dağıttılar, diğer sivil toplum kuruluşları da burada. Giresun'daki vatandaşlarımız şunu bilsinler ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı açık ve nettir, inşallah bu yaraları hep birlikte saracağız. Endişe etmesinler, burada hep birlikte olacağız. Devletimiz, hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde buradaki yaraları sarmaya devam edecektir."

"Burada Genel Hayata Etkililiği ilan edeceğiz"

Soylu, vatandaşların "afet bölgesi ilan edilsin" taleplerine ilişkin olarak ise şunları dile getirdi:

"Afet bölgesi ilan edilsin diye sürekli olarak söyleniyor. Literatürde, bizim Afet Bölgesi diye bir kavramımız yok ama onun tam karşılığı olan Genel Hayata Etkililik. AFAD'ın ilan edebileceği bir yetkimiz var. Burada da Genel Hayatı Etkililiği ilan edeceğiz. Bunu Dereli'de yapacağız, Doğankent'te de yapacağız. Yağlıdereyi de görelim, ona yönelik olarak da... Buradaki tespitler tamamdır, Doğankent'teki tespitler de tamamdır. Biz Yağlıdere ilçemize de gittikten sonra ona yönelik de adımımızı atacağız. Biz de AFAD'dan ilk acil ödenek olarak 9 milyon lira Giresun Valiliğine hemen gönderdik talimatla."

Kaynak: AA