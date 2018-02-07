Soylu: Ankara'daki patlamanın nedeni bombalı eylem

07 Şubat 2018

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nca düzenlenen Özel Güvenlik Görevlileri Eğitim Programı'nda konuştu.

Konuşması sırasında kamuoyunun bilmediği bir şeyi anlatacağını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Ankara Çukurambar'da bir patlama oldu geçen akşam. İlk önce olay, bir kaza patlaması olarak geldi bize. İtfaiye gitti, etrafta herhangi bir şey göremedi. Ama sonra yaptığımız tetkiklerde hafif bir barut kokusu alındı. 'Acaba bu bir bombalı eylem olabilir mi?' diye arkadaşlarımız tetkik etti. Hemen vergi dairesinin kamera sistemini inceledik. Kamerada bir şahıs görünüyor. Bir çantayı oraya bırakıp gidiyor. İlerisini, gerisini izlediler ve çantanın patlama anını gördüler. Baktılar ki bu bir kazan dairesi patlaması değil. Bu bir bombalı eylem. Olay akşam saat 08.00 gibi gerçekleşti. Sabah saat 04.00’te Osmaniye girişinde adamı yakaladılar ve etkisiz hale getirdiler. Daha sonra olaya ilişkin 19 kişiyi daha gözaltına aldılar. Burada güvenlik kuvvetlerimizin ortaya koyduğu çalışmayı da tebrik ediyorum. Bu 19 kişi nereden girdi Türkiye’ye, şuradan girdi, çıktı Mersin’e geldi, hepsini teker teker buldular ve ortaya çıkardılar."

Ankara Çukurambar semtindeki Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nda 1 Şubat'ta meydana gelen patlamada binada bulunan bir güvenlik görevlisi ile birlikte 3 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Pastlamada binanın giriş ve asma katında da büyük çapta hasar oluştu.

Ankara'daki patlamada sabotaj ihtimali

Kaynak: AA