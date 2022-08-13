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Soylu: Bayrağımızı yakma girişiminde bulunanlar yakalandı

Bakan Soylu, "Azez'de tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H. yakalandı."

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışan 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

Soylu, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı." ifadelerini kullandı.

 

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