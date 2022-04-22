Soylu: Bayramda Suriye'ye gidenlere dönüş izni verilmeyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa ve İstanbul'daki saldırıların faillerinin tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, NTV'deki canlı yayında soruları yanıtladı.

Son birkaç gündür önce Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse ardından İstanbul’da TÜGVA binasına yönelik bombalı saldırılar yaşandı. İlk bulgulara göre bu saldırılar PKK’yı mı işaret ediyor? Bu saldırılarla ilgili soruşturmada gelinen son aşama nedir?

Türkiye terörle mücadelede çok önemli adımlar attı. Önceki dönemlerle kıyas kabul etmeyecek kadar önemli adımlar attı. Terör örgütleri fırsat kollarlar. 15 Temmuz'dan bugüne kadar yurt içinde 1789 terör eylemi engellendi. Terörle mücadelede başarının temelinde yeni konsept var.

Terör örgütü kırsalda etkinliğini kaybetti, mağaralarda.

"Failleri tespit ettik"

İstanbul'daki bomba boru tipli pil düzeneğiyle çalışan bomba Bursa'daki el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı. Bursa'daki İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik. PKK'ya taşeronluk yapan iki örgütle bağlantılılar. Bursa'daki eylemi terör örgütü MLKP, İstanbul'da eylemi DKP-BÖG örgütü gerçekleştirdi.

Sığınmacı tartışması

Son günlerde sığınmacılar konusu kamuoyunun önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Türkiye’de geçici barınma statüsünde kaç sığınmacı bulunuyor? Bunların geri gönderilmesiyle ilgili bir plan var mı? Türkiye’deki Suriyeliler için Cumhurbaşkanı Erdoğan “Onurlu geri dönüş” ifadesini kullandı. Bunu açar mısınız? Hangi şartlar oluşursa “Onurlu geri dönüş” kriteri sağlanmış olur?

Etrafımızdaki coğrafyanın karşı karşıya kaldığı bu zor durumdan Türkiye'nin etkilenmesini de kendilerine ait bir fırsat olarak niteleyerek bunu bir siyaset malzemesi haline getiriyorlar. 3 milyon 768 bin Suriyeli var Türkiye'de. Sınır güvenlik önlemlerinin tamamını almaya çalışıyoruz.

"Güvenli bölgelere dönecekler"

Yaklaşık 500 bin kişi gönüllü olarak geri döndü. Sığınmacılar bizim oluşturduğumuz güvenli bölgelere geçti. Onurlu geri dönüşte güvenli bölgelere dönecekler. İdlib'de briket evleri yapıyoruz.

Önlem almasaydık kaçak göçmen sayısı 10 milyonu geçerdi. Yurt içindeki tüm kaçak göçmenleri yakalıyoruz. Yaklaşık 500 bin kişi gönüllü olarak geri döndü. Sığınmacılar bizim oluşturduğumuz güvenli bölgelere geçti. Onurlu geri dönüşte güvenli bölgelere dönecekler. İdlib'de briket evleri yapıyoruz. Sığınmacılar bizim oluşturduğumuz güvenli bölgelere geçti. Bu bölgeyi güvenli bölge haline getirdiğimiz için burada tarım ticaret işliyor. Bizim yaptığımız yol göstermek, güvenliklerini temin etmek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bayram ziyareti için ülkelerine giden Suriyelerin geri gelmelerine gerek olmadığı yönünde bir açıklaması oldu. Sizin de bazı kısıtlamalar olabileceğini ima eden bir açıklamanız oldu. Bu bayram için bir karar aldınız mı? Suriyeliler bayram için ülkelerine gitmelerine izin verilecek mi?

Yaklaşık 4 bayramdır hem pandemi nedeniyle de bu gidişleri önemli ölçüde durdurmuştuk. Gittiler yüzde 60'ı kaldı. Sonra gittiler geri döndüler. Bayramlarda gidenler çok bir sayı değil.

"Suriyelilere bayram izni verilmeyecek"

Geçen hafta itibarıyla valilerimize bayram izni verilmeyecek dedik. Şu anda bayram izni verilmiyor. Güvenli bölgeye gidip orada kalabilirler. Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek.

Kaç Suriyeli Türk vatandaşı oldu, oy kullanacak?

Suriye uyruklu 31 Mart itibarıyla 200 bin 950 kişi Türk vatandaşı oldu. Bunun 87 bin 296'sı çocuktur. 2018-19 seçimlerinde yüzde 30-35 oy kullandı.

Türkiye'de tımarhanede olması gereken adamlar bugün ''900 bin Suriyeli vatandaş yapıldı'' diyor. Bu nasıl bir sayıdır? Oy kullanabilecek kişi sayısı 113 bin 654.

İBB'de güvenlik soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör bağlantılı kişilerin istihdam edildiği iddiasına yönelik soruşturmada son durum nedir? Müfettişler soruşturmayı tamamlandı mı? Raporlar size ulaştı mı?

Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Hukuka tüm kamu kuruluşları uymak durumunda. Kimsenin biz oy aldık istediğimizi yaparız gibi bir söz söyleme hakkı yok. Kısıtlar belli.

Kurumlar hukuka uymazsa müeyyidelerle karşı karşıya kalır. Terör irtibatlarıyla ilgili biz sorumluyuz. Terör örgütüyle irtibatlı kişilerin olduğu tespit edildi.

Müzik yasağı

Pandemi yasaklarının büyük bölümü gevşetilmesine rağmen gece müzik yasağıyla ilgili kısıtlama devam ediyor. Bu yasak ne zaman kalkacak?

Pandeminin sonu gibi gözüküyor. Sağlık, Kültür ve Turizm, İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortak çalışma yapıyoruz. Çalışmanın sonucunu kamuoyu ile paylaşacağız. Ses, desibel nasıl olacak? Teknik ekiplerimiz çalışıyor bize bir öneri getirecekler. Bu öneriyi değerlendireceğiz.