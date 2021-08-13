Soylu: Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası

Sel bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt İlçesi'ndeki sel felaketiyle ilgili olarak "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz." diye konuştu.

Bakan Soylu, Sinop'ta 2, Kastamonu'da 15 kişinin vefat ettiğini söyledi.

Bakan Soylu, Türk Hava Kuvvetleri, jandarma, emniyet, AKUT ve sahil güvenlik ile sivil toplum kuruluşlarının ekiplerinin el birliğiyle çalıştığını belirterek, yaklaşık 850 vatandaşın kurtarıldığını, önemli bir kurtarma faaliyeti gerçekleştirildiğini söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Soylu, felaketin ilk saatlerinden beri kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, ekiplerin evlerde hem ses hem arama tarama yöntemiyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.