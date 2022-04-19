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Soylu: Geçici statü ile Türkiye’ye gelenlere verilen vatandaşlık sayısı 192 bin

“Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir.” diyen Bakan Soylu, "2021 sonu itibariyle geçici statü ile Türkiye’ye gelenlere verilen vatandaşlık sayısı 192 bindir." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir.” dedi.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

- Türkiye’de 1 milyonu aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır.

- Bayram gidişine müsaade etme konusunda kısıtımız var.

- 2021 sonu itibariyle geçici statü ile Türkiye’ye gelenlere verilen vatandaşlık sayısı 192 bindir.

- (Kılıçdaroğlu'nun Hrant Dink iddiası) Kılıçdaroğlu Hrant Dink dosyasını açarak FETÖ’yü aklamaya çalışıyor.

 

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