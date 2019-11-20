Soylu: İHA'ların tespit ettiği toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirildi

20 Kasım 2019

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Konuşmasına şehitleri rahmetle ve gazileri şükranla anarak başlayan Soylu, dünya genelinde uyuşturucudan olumsuz etkilenen kişi sayısının, savunma harcamalarının ve yerinden edilen kişi sayısının artmasıyla küresel güvenlikle ilgili moral bozukluklarının devam ettiğini belirtti.

Bazı ülkelerde başlayan halk protestolarına değinen Soylu, bunu yapanın, "dünyada bir denge kuramayıp gemiyi yan yatırmış olan batı emperyalizmi" olduğunu ifade etti.

Soylu, bu sürecin çatışma sahasının, Türkiye'nin de yer aldığı coğrafya olduğunu belirterek, Türkiye'nin FETÖ/PDY, PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütleriyle tek başına mücadele ettiğini söyledi.

Türkiye'nin terörle mücadele politikasını ve bölgesinde atacağı adımları telkinlerle değil kararlarıyla belirlediğini vurgulayan Soylu, tüm bakanlıklarda olduğu gibi İçişleri Bakanlığının iç yapısında ve yönetim anlayışında da özellikle 15 Temmuz sonrasında köklü değişimlerin yaşandığına dikkati çekti.

"5 ilke belirledik"

Soylu, "birimler arası entegrasyon ve koordinasyonun sağlanması", "beşeri ve teknik kapasitenin arttırılması", "ortak başlıklarda politika belgelerinin oluşturulması", "hizmet kalitesi ve kamu verimliliğinin arttırılması", "sistemi, performans değerlendirme üzerine kurgulamak" şeklinde 5 ana ilke belirlediklerini ve istikrarlı bir şekilde uygulamaya devam ettiklerini ifade etti.

Birimler arası entegrasyon ve koordinasyona ilişkin bazı örnekler veren Soylu, trafik konusunda, göç ile ilgili ve uyuşturucuyla mücadelede politika belgeleri oluşturduklarını, bürokrasiyi azaltma noktasında tüm hizmetleri yeniden gözden geçirdiklerini söyledi.

Soylu, marka üretmeye çalışan bir bakanlık olmayı hedeflediklerini belirterek, bu doğrultuda hayata geçirilen projeleri anlattı.

Her yıl bir tema belirlediklerini ve bu yılki temanın "eğitim, denetim ve takip" olduğunu bildiren Soylu, bunu 2020 yılı ve sonrasında da yerleşik bir felsefe olarak devam ettireceklerini dile getirdi.

Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Halen güvenlik personel sayımız, 542 bin 183'tür. Yıl içinde göreve başlayanlar ve alım süreçleri devam edenlerle birlikte yıl sonunda geçen yıla göre yüzde 16'lık bir artış sağlanmış olacaktır. Bekçilerin geri gelmesinden herkes çok mutlu. Burada hedef sayımız, 30 bindir. Halen 21 bin 302 bekçimiz var, 8 bin 242 bekçimizin de alım süreci devam ediyor. Genel olarak 2016 yılından bugüne kolluk personeli başına düşen vatandaş sayısı, emniyette 261'den 211'e, jandarmada ise 121'den 92'ye düşmüş, tüm kolluk birimleri açısından 2016-2019 arasında personel başına düşen vatandaş sayısı yüzde 20 azalmış, 208'den 167'ye inmiştir. Personelde sayının yanı sıra nitelik artışına da önem verdik. Korucularımızın yaş ortalamasını 42'den 32'ye düşürdük. 2 bin 248 korucumuzu uzman erbaş olarak aldık, bunu 5 bine çıkarmak istiyoruz. Profesyonelleşme oranlarında jandarma ve sahil güvenlikte ortalama yüzde 15 artış sağladık. Profesyonelleşme oranımız halen jandarmada yüzde 82, sahil güvenlikte ise yüzde 99,5'tir. 2020 hedefimiz ise jandarmada yüzde 83, sahil güvenlikte yüzde 100'e ulaşmaktır."

Bakan Soylu, bu yıl büyük çoğunluğu güvenlik alanında çalışan 338 bin 224 personele insan hakları başta olmak üzere birçok konuda hizmet içi eğitim verdiklerini aktardı.

Güvenlik güçlerinin eli ayağı haline gelen insansız hava araçları alımlarının devam ettiğini ifade eden Soylu, toplam uçuş saatlerinin 10 aylık dönemler itibarıyla son iki yılda yüzde 108 artışla 13 bin saatten 28 bin saate yükseldiğini söyledi.

Bu yıl kolluk birimlerinin kullanımı için 880 motosiklet aldıklarını, 40 tanesinin de alım sürecinin devam ettiğini kaydeden Soylu, bu tür hızlı hareket kabiliyeti olan birimlerin sayısı arttıkça müdahale sürelerinin kısaldığını, olay sayılarının ise azaldığını bildirdi.

"Sahil Gözetleme Radar Sisteminin ilk aşaması aralıkta hizmete girecek"

Soylu, İçişleri Bakanlığının 15 Temmuz sonrası en büyük adımının, birimler arası entegrasyon ve koordinasyonu tesis etmek olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Mevcut dijital sistemlerin birbirini görmesini sağladık, birimler arası ortak çalışabilmenin, veri ve bilgi paylaşabilmenin yasal adımlarını attık ve yeni projelerimizi bu anlayışta planladık. Bu doğrultuda nispeten yeni bir birim olan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin (GAMER) 81 il kurulumu tamamlandı. Yeni nesil GAMER yazılımıyla ülkemizdeki 65 bin 791 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası ayrıca jandarma, emniyet, nüfus ve vatandaşlık işleri, göç idaresi, sahil güvenlik birimlerimizin altyapıları aynı zamanda sınır gözetleme sistemlerimizin tamamı, GAMER sistemine dahil edilmiştir.

Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait Sahil Gözetleme Radar Sistemi projesinin ilk aşaması aralık ayında hizmete girecektir. Halen 11 adet gözetleme istasyonu olan ve 2021'in sonunda tamamlanacak projeyle tüm denizlerimizin her santimetrekaresi radarla ve kameralarla tek merkezden izlenebilir hale gelecektir. Proje tamamlandığında, sahil güvenlik giderlerimizden yıllık 30 milyonluk bir tasarruf sağlanacaktır.

KGYS'nin entegrasyonu, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir konudur. 15 Temmuz'dan sonra KGYS nokta sayımız yüzde 96, kamera sayımız ise yüzde 149 artmıştır. Ayrıca jandarmamızın, emniyetimizin, sahil güvenlik teşkilatımızın kendilerine ait dijital muhabere ve bilgi sistemlerinin de entegrasyonunu halen sağlamaya çalışıyoruz."

Emniyet ve jandarma arasında Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi Entegrasyonu gerçekleştirildiğini anımsatan Soylu, "18 Temmuz 2018'den itibaren 2 bin 65'i terör, 722'si öldürme olmak üzere toplam 59 bin 946 olay aydınlatılmıştır." dedi.

EKİP-UYAP entegrasyonu projesiyle adli yargılama süreçlerinin kısaltılacağını ifade eden Soylu, sadece bu yıl sonu itibarıyla 2,6 milyon saat iş gücü, 60 milyon lira kırtasiye ve posta tasarrufu sağlanacağını bildirdi.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin gündemdeki yeri, bu ülkeye yaşattığı acı ve kayıpların, izaha muhtaç olmadığını belirten Soylu, uluslararası raporlara göre Türkiye'nin savunma harcaması ve bunun Gayri Safi Yurt içi Hasıla içindeki payı ile diğer ülkelerin bunlara ilişkin rakamlarını karşılaştırdı.

Europol verilerine göre 2018'de Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin tamamında gerçekleşen, engellenen ve başarısız olanlar dahil toplam 129 terör saldırısı olmasına karşın Türkiye'de 2019'da sadece gerçekleşen PKK/PYD'nin düzenlediği terör saldırısı sayısının 669 olduğuna işaret eden Soylu, tehditleri Türkiye'den çok az olmasına rağmen Fransa'nın savunma harcamalarının, Türkiye'nin harcadığından 3,3 kat, İngiltere'nin ise 2,6 kat fazla olduğunu söyledi.

"Yurt içi terörist sayısı 2016'dan bugüne azalış trendine girdi"

PKK'ya yönelik operasyonların, on aylar itibarıyla son üç yılda yüzde 150 artarak 40 binden 101 bine yükseldiğini anlatan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, 2017'den bu yana toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca 6 faz olarak devam eden Kıran operasyonları çerçevesinde de şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirilmiş, 229 mağara ve sığınak imha edilmiştir. 2014-2015 arasında örgütün eylem sayısı, bir yılda yüzde 90,7 artmışken verdiğimiz mücadeleyle bir azalış trendi ortaya koyduğunu ifade etmek isterim. Yaklaşık 2 bin 817'den 669 olmuş ve 2014'teki seviyesinin de yarısına gerilemiştir. Yurt içi terörist sayısı da 2016'dan bugüne azalış trendine girmiş, 2 bin 500'lü seviyelerden bu ay itibarıyla 550'li rakamlara gerilemiştir. 15 Temmuz'dan sonra her yıl örgüte katılandan yaklaşık 3 kat fazlası ya teslim olmakta ya da ikna yoluyla dağdan indirilmektedir. Bu da yaptığımız mücadelenin caydırıcılığının ne anlama geldiğini ortaya koymaktadır.

Örgüte katılan terörist rakamı, 2014'te 5 bin 558 idi. Özellikle ikna konusunda yeni bir yöntem ortaya koyduk. 2016'nın ikinci yarısından itibaren ikna konusunda ciddi bir adım attık. İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı, bu yılın 10 aylık verilerine göre 289'dur. Terör örgütüne katılım düşerken aynı zamanda aileleriyle temas kurarak ikna edip adalete teslim ettiğimiz teröristlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır."

Soylu, 911 kilometrelik Suriye sınırına 825 kilometre, İran sınırına 111 kilometre güvenlik duvarı ile yol ve diğer sistemlerin inşa edildiğini belirterek, AB projesi kapsamında doğu ve batı sınırına 211 elektro optik kulenin inşası çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Teröre karşı silahlı mücadelenin yanı sıra terörü besleyen, lojistik ve psikolojik destek veren yapılar ile sosyal ve ekonomik şartları da kapsayan mücadeleye ağırlık verdiklerini belirten Soylu, bu kapsamdaki adımlardan birisinin, bölgeye nitelikli personel istihdam etmek olduğunu kaydetti.

Doğu ve Güneydoğu'yu sürgün yeri gören anlayışın sona erdiğini vurgulayan Soylu, vali ve kaymakamlar aracılığıyla son bir yılda 39 bin 439 vatandaş toplantısı gerçekleştirdiğini anlattı.

Terörizmle mücadelede atılan tüm adımların, özellikle İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan modern saha araştırmaları ve analizler doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade eden Soylu, terörden zarar gören vatandaşlara bu yıl şu ana kadar 158,9 milyon lira ödeme yaptıklarını dile getirdi.

"Görevden alınan 94 belediye başkanından 42'si toplam 286 yıl ceza aldı"

Terörle iltisaklı belediyelere görevlendirmeler yapıldığını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız görevlendirmeler, haklarında terör iltisakı dolayısıyla soruşturmaları devam eden belediye başkanlarıyla ilgilidir. Bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42 belediye başkanı toplam 286 yıl ceza almıştır. 19'u tutuklanmış, 59'u tutuksuz yargılanmakta, 6'sı adli kontrol ve 8'i firar ettiği için hakkında yakalama kararı söz konusudur. Bu da aldığımız kararların ne kadar doğru olduğunu, belediyelerin terörle iltisaklı bu insanlara teslim edilemeyecek kadar milletimiz, ülkemiz ve devletimiz için önemli olduğunu bir kere daha ifade etmektedir. Terörizmle mücadelede ortaya koyduğumuz bu anlayışın rakamlara yansıması ise şu şekildedir; üniversite öğrenci sayıları son 3 yılda Mardin'de yüzde 60, Siirt'te 36,5 oranında, turist sayıları ise Tunceli'de yüzde 365, Diyarbakır'da yüzde 244, Mardin'de yüzde 138 oranında artmıştır. Aynı şekilde istihdam sayıları da artmakta, dünyaca ünlü yabancı markalara Ağrı, Van, Mardin gibi illerde tekstil fabrikaları ve atölyeler açarak ev sahipliği yapmaktayız."

"FETÖ'den 559 bin 64 kişiye işlem yapıldı"

Kasım itibarıyla FETÖ'den 559 bin 64 kişiye işlem yapıldığını belirten Soylu, gözaltına alınan 261 bin 700 kişiden 91 bin 287'sinin tutuklandığını söyledi.

Kaynak: AA