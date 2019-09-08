Soylu: İstanbul ve Ankara'ya kayyum söz konusu değil

08 Eylül 2019

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacağı yönündeki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu olan Bakan Soylu belediyelere atanan kayyumlarla ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, "Bir belediye başkanı ülkeyi yönetmek için seçilmez. Belediye başkanı önce kendi işini yapar. Ayrıca İstanbul ve Ankara için kayyum atanması gibi bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Bu değerlendirmeler çarpıtılıyor" dedi.

"Pejmürde ederiz" sözleri

Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "pejmürde ederiz" sözlerine de değinen Soylu, "Terör örgütünün desteklediği kişilere moral verenlere söz söyleme hakkımız olsun. Bu konular bir belediye başkanının yapması gerekenlerin çok üstündedir. Bunu İstanbul seçmeni değerlendirir. İstanbul ve Ankara için kayyum söz konusu değil. Çünkü bu terörle alakalı bir durumdur. Terörle irtibatınız söz konusu ise devlet gerekeni yapar. İstanbul ve Ankara için böyle bir değerlendirmemiz yok. Diyarbakır, Mardin ve Van'ı çarpıtmak için ortaya atılan bir söylemdir" dedi.

"Kayyum değil, geçici vekil atanması"

Bu arada Bakan Soylu, programda önce kayyumun kelime tanımını yaparak bu ifadenin yanlış kullanıldığını belirtti. Soylu, “Bu işin doğrusu geçici görevlendirilen belediye başkanları. Kayyım başkan değil burada geçici olarak vekil atanması söz konusu ” dedi.