Soylu: Şehirler arası otobüs yolculukları yüzde 99.75 azaldı

30 Mart 2020

Korona virüs tedbirleri kapsamında kurallara ve genelgelere en yüksek seviyede uyulması gerektiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Özellikle muhtarlarımızdan birkaç talebimiz var orada 65 yaş üstü, kimsesiz, yaşlı, Vefa Sosyal Destek gruplarına ulaşamayan insanlarla Vefa Sosyal Destek gruplarını bir araya getirmek. Kaymakamımız ile belediye başkanımız ile oralara elimizdeki imkanlarla ulaşabilmek bizim açımızdan büyük önem taşımaktadır” dedi.

"Özellikle İstanbul'da çok dikkatli olmalıyız"

Soylu, “İlk bulaşıcı vakayı yurtdışından aldık. Özellikle İstanbul'da çok dikkatli olmalıyız. Çünkü yurtdışı temasımızın olduğu en güçlü il İstanbul ilimizdir. Onun için burada çok tedbirli davranmalıyız. Muhtarlarımıza da çok görev düşüyor. Özellikle yaşlılarımızın, çocuklarımızın sokağa çıkmaması ile ilgili tembihi tüm komşularımıza yapmalıyız. Kimse kendi memleketine gitmemeli. Zaten gittikleri zaman orada kaymakamlarımıza da talimat verdik, 14 gün dışarı çıkamayacaklar” diye konuştu.

'Şehirlerarası otobüs yolculukları yüzde 99.75 azaldı'

Şehirlerarası otobüs yolculuklarının yüzde 99.75 azaldığını da sözlerine ekleyen Soylu, 'Uçak yolculukları da azaldı. Hareketlenmeyi mümkün olduğunca düşürmeye çalıştık” dedi.