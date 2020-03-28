Soylu: Sürekli bir taşınma söz konusu
İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şehir giriş çıkışlarında önlem aldık. Sürekli bir taşınma söz konusu, bu hastalığı yayar" dedi.
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var." dedi.
Kovid- 19 salgınana yönelik alınan tedbirler kapsamında özel araçlardaki vatandaşlarında sağlık kontrolünden geçeceğini söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, "Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk."
İçişleri Bakanı Soylu, "Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların tavsiyesiyle 14 günlük karantina uygulanacak." dedi.
İzinsiz seyahat edilemeyecek
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle havayolu yolcuları, yarın saat 06:00'dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek.