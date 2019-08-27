Soylu: Türk Hava Kurumunun yönetimi boşluktadır

27 Ağustos 2019

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da 105. Dönem Kaymakamlık Kursu’nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, yurt içindeki terörist sayısının 600'ün altına düştüğünü söyledi.

Bakan Soylu, "Terörü tasfiye etme kararlılığımızın ve başarımızın doruğundayız." dedi.

Soylu, "Türk Hava Kurumunun yakın döneme kadar birçok usulsüzlüğünü arkadaşlarımız saptadı. 26 Haziran tarihi itibarıyla Türk Hava Kurumunun herhangi bir yönetimi söz konusu değildir. Türk Hava Kurumunun yönetimi boşluktadır. Mahkemeler devam ediyor. Mahkemeler bir karar verecek ve bu karar çerçevesinde de bu mesele devam edecek. Bu dönem içerisinde yapılan ihbar ve şikayetler üzerine Türk Hava Kurumunun şu son çerçevesinde gelişen olaylarla ilgili de bir denetimi hemen başlattık." ifadelerini kullandı.

Soylu, THK yöneticileriyle ilgili suç duyurusu konusunda ise, "Ne İzmir yangınıyla ne başka bir yangınla alakası var." dedi.

Kaynak: AA