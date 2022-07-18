Soylu: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, biri turuncu kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Soylu, sosyal medya hesabından, "Uzun zamandır peşindeydik. Emniyet İstihbarat ve Diyarbakır Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla birlikte Jandarma'nın son vuruşu. Birçok olayın faili Kırmızı Bültenle aranan Turuncu Kategorideki Azat Kendal kod Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz. Elinize sağlık Kahramanlar." açıklaması yaptı.