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Soylu ve Akar'dan, Kılıçdaroğlu ile Akşener'e ziyaret

Bakanlar Soylu ile Akar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek PKK'nın alıkoyduğu 13 kişiyi şehit etmesine ilişkin bilgi verdi. İki bakan daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü.

Kılıçdaroğlu'nun Meclisteki makamında gerçekleştirilen ve yaklaşık 50 dakika süren görüşmede, iki Soylu ve Akar'ın, PKK'nın alıkoyduğu 13 kişiyi şehit etmesi ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kartal-2 harekatına ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.

İYİ Parti'ye ziyaret

İçişleri Bakanı Soylu ve Milli Savunma Bakanı Akar, Kılıçdaroğlu'nun ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Soylu ve Akar'ın TBMM Genel Kurulunda, Meclisi bilgilendirmek üzere konuşma yapması bekleniyor.

 

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