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Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü

İçişleri Bakanı Soylu, "Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü." dedi.

Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü
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İçişleri Bakanı Soylu, "Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü." dedi.

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Kaynak: AA

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