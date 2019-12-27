Sözcü gazetesi davasında karar açıklandı
"Sözcü gazetesi" davasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru, "FETÖ'ye yardım etme" suçlamasından 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.
"Sözcü gazetesi" davasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru, "FETÖ'ye yardım etme" suçlamasından 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.
Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz, "FETÖ'ye yardım etme" suçlamasından 3 yıl dörder ay hapis cezasına mahkum edildi.
Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan gazetenin sahibi Burak Akbay'ın dosyası ayrıldı.
Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu, "FETÖ'ye yardım etme" suçlamasından 2 yıl birer ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Kaynak: AA