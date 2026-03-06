Sözcü Keçeli'den Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bölgede artan gerilim ve saldırıların ardından yurt dışındaki vatandaşların güvenliği ile ulaşım imkanlarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada temsilciliklerin acil durum hatları ile Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin haftanın her günü ve günün her saati hizmet verdiğini belirtti. Vatandaşlara gerekli yönlendirmelerin sürdürüldüğünü kaydetti.

Bazı ülkelerden ayrılma imkanı sürüyor

Bölgedeki ulaşım koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Keçeli, Irak, İran, İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Umman ve Ürdün’den farklı ulaşım yollarıyla ayrılma imkanı bulunduğunu bildirdi. Bu ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerin vatandaşlara gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yaptığı belirtildi.

Bahreyn, Katar ve Kuveyt’ten Türkiye’ye doğrudan hava ulaşımının halen sağlanamadığını aktaran Keçeli, Birleşik Arap Emirlikleri’nden ise istisnai ve sınırlı sayıda uçuş gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kara yolu ve otobüs seferleri planlanıyor

Açıklamada, söz konusu dört ülkede bulunan vatandaşların kara yoluyla Suudi Arabistan ve Umman’a geçişlerini sağlamak amacıyla otobüs seferleri düzenlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Vatandaşların bu iki ülkeden hava yoluyla Türkiye’ye dönüşlerinin mümkün olabileceği kaydedildi.

Planlanan otobüs seferlerinin başlatılmasının ilgili ülkelerin yerel makamlarının iznine bağlı olduğu vurgulandı.

“Duyuruları yakından takip edin”

Koşulların anlık olarak değişebildiğine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlara diplomatik temsilciliklerin duyurularını yakından izlemeleri çağrısında bulunuldu.