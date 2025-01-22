Sözcü yazarı Nedim Türkmen ve ailesi son yolculuklarına uğurlanıyor
Bolu'da Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 76 kişinin cenazesi toprağa verilmeye başlandı. Olayda yaşamını yitiren Sözcü yazarı Nedim Türkmen ile eşi ve çocukları da bugün son yolculuklarına uğurlanıyor.
Bolu'nun ünlü kış turizmi merkezi Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybederkeni çok sayıda kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Hayatını kaybedenlerin arasında Sözcü yazarı Nedim Türkmen ile eşi Ayşe Neva, kızı Ala Dora (18) ve oğlu Yüce Ata (22) da bulunuyor.
Ailenin dört üyesinin de cenazesi bugün ikindi namazında İstanbul'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak.
Cenazeler Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedilecek.