“Sözde Cumhurbaşkanı” tartışması

Tamer IŞITIR - Haftanın Polemiği

Geçtiğimiz hafta siyasetin tepesinde yaşanan bir polemik daha yargıya taşındı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, iktidarın basına yönelik baskılarını eleştirirken, “Türkiye’de bir ülkenin sözde cumhurbaşkanı bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip, ‘Ben o gazeteyi okumuyorum siz de satın alıp okumayın’ diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki baskı ve vesayeti düşünün” sözlerine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bizzat kendisi bir kaset komplosu ile işbaşına gelen, partisi içinde taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerini görmezden gelen sözde genel başkanının sancısının sebebi budur. Bunların derdi millet, milli iradedir. Bunlara oy vermeyen hakim sözde hakim, öğretmen sözde öğretmen, çiftçi sözde çiftçidir. Teröriste terörist demekten aciz bu sözde genel başkanını, öncelikle CHP’li seçmenin sağduyusuna, sonra da aziz milletimizin irfanına havale ediyoruz” şeklinde karşılık verdi.

Akabinde Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na şimdiye kadar açtığı davalar içinde en yüksek miktar olan 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat ‘sözde Cumhurbaşkanı’ dedim diye çok alınmış, Bremen Mızıkacıları gibi herkese saldırıyor. Neyse teşekkür ederim, en azından bir paralık açmamış. Ben onun hakkında 1 paralık dava açıyorum, ederi o kadar çünkü” şeklinde konuştu. Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanı’na ‘sözde’ demek Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir” sözleriyle Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesaplarında Erdoğan’a neden “sözde Cumhurbaşkanı” dediğini 9 maddede açıklayan bir yazı paylaştı.