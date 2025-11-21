SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TARİHİ: 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için nefesler tutuldu. Yüz binler sonuçları bekliyor. Bugün tercihlerin sona erecek olması nedeniyle "15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşmış durumda... İşte detaylar...

2025 sözleşmeli öğretmen atama tarihi

15 bin sözleşmeli öğretmenlik atamaları 24 Kasım 2025 Pazartesi yapılacak. Saate ilişkin henüz bir duyuru yapılmadı. Atama sonrası öğretmenler 19 Aralık'ta göreve başlayacak.

Millî Eğitim Bakanlığı, bu atamanın tamamlanmasıyla son kez KPSS ile sözlü sınav üzerinden öğretmen istihdamı yapmış olacak. Bu atamanın ardından sözleşmeli öğretmen alımları Millî Eğitim Akademisi üzerinden gerçekleştirilecek.