Sözleşmeli öğretmenlik atamaları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sonuçlara e-Devlet üzerinden erişilebileceğini duyurdu.

Sözleşmeli öğretmen ataması sonuç öğrenme

Tekin, öğretmenlerin e-Devlet üzerinden erişim sağlayabileceklerini belirterek "Eğitimde her zaman önceliği olan, öğretmenlerimizi her alanda destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin şunları kaydetti: "Bu anlamlı günde, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, yeni görev yerlerinizde ülkemizin geleceğini şekillendirme yolunda üstün başarılar diliyorum. Göreviniz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."