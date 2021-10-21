Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 bin öğretmen ataması açıklamasının ardından harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen ataması sürecine başladı. Atama takvimi internetten paylaşılırken, öğretmen adayları sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için bekleyişe geçti.

Belirlenen takvime göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 25 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak. Kasım ayında ise sözlü mülakat süreci başlayacak. 12 Kasım'da başlayacak mülakatlar 27 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek ve sözlü sınav sonuçları yine e-Devlet'ten adayların erişimine açılacak.

Sözlü mülakattan 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak ve tercih yapma imkanı elde edecek. Tercih sürecinin ardından atama sürecine geçilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarının ardından sınava itiraz edilebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar il Milli Eğitim Müdürlüklerinden komisyona itiraz edebilecek. Bu itirazlar değerlendirildikten sonra, itiraz sonucu konusunda aday bilgilendirilecek.

Yeni yılla birlikte ise tercih heyecanı başlayacak. 21-26 Ocak 2022 tarihlerinde toplanacak tercihlerin sonucu ise 31 Ocak 2022 tarihinde adaylarla paylaşılacak.