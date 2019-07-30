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Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler alınmaya başlandı.

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başladı
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 9 Ağustos'ta atamaları yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler alınmaya başlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri 5 Ağustos'a kadar alınacak.

Tercihler, "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.

Kaynak: AA

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