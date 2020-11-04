Sözleşmeli personel alımı için ilan geldi! 248 kişi alınacak

04 Kasım 2020

İş arayışında olanlar personel alımı ilanlarını takip ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan ilana göre Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı bu süreçte 248 sözleşmeli personel alımı yapacak. Personel alımı başvuru işlemleri 2 Kasım'da başlarken, 6 Kasım'a kadar devam edecek.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre yapılacak alımlarda 162 arkeolog, 39 müze araştırmacısı ve 47 restoratör olmak üzere 248 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Genel şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının A bendinde sayılan genel şartları taşımak.

b) Arkeolog ve Müze Araştırmacısı unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için, Lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınaba girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSS3 puanı esas alınacaktır.

c) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olmak.

ç) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuruda istenen belgeler

a) Fotoğraflı başvuru formu (eksiksiz doldurulacak)

b) Diploma / mezuniyet belgesinin fotokopisi (pdf.)

c) T.C. Kimlik Kartı /Nüfus cüzdanı fotokopisi,

ç) Arkeolog ve Müze Araştırmacısı pozisyonları için Lisans 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.

d) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-devlet ile alınabilir.)

e) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet ile alınabilir.)

f) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel halinin bulunmadığı hususunda, adayın yazılı beyanı.

248 sözleşmeli personel alımı için başvuru işlemleri "https://basvuru.ayk.gov.tr" adresinden yapılacaktır. Başvuru işlemlerinde adayların istenen belgeleri eksiksiz olarak sisteme yüklemesi gerekmektedir. 2-6 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak başvuru işlemleri 6 Kasım 2020 saat 18.00'de sona erecektir.

ALIMA İLİŞKİN DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN