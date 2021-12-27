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Sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ÖSYM, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıklandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "20.000 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle erişebiliyor. Yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

 