Sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıklandığını duyurdu.
KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/h2nWJcLzNd pic.twitter.com/R1OeXEE2Yu— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) December 27, 2021
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "20.000 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle erişebiliyor. Yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.