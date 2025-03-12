S&P'den kötü senaryo: Aşırı arz riski kapıda! Çin'de çelik fiyatları düşebilir

S&P Global Ratings, Çin'in çelik ihracatının 2025 yılında yüzde 15 ila yüzde 20 oranında düşmesini öngörüyor. Küresel ticarette artan korumacı önlemler ve başlıca ithalatçı ülkelerin uyguladığı yeni gümrük vergileri, Çinli çelik üreticileri için önemli bir tehdit oluşturuyor.

S&P’nin yayımladığı rapora göre, özellikle Vietnam ve Güney Kore’nin çelik ithalatına yönelik son düzenlemeleri, Çin’in bu ülkelere olan sevkiyatlarını ciddi şekilde azaltabilir. Raporda, "Çin’in aşırı arzlı çelik sektörü, en büyük iki ticaret ortağı olan Vietnam ve Güney Kore’nin son gümrük vergileri nedeniyle daha fazla sıkıntıyla karşı karşıya" ifadelerine yer verildi.

Çelik ihracatının daralmasıyla birlikte Çin iç piyasasında arz fazlası oluşması bekleniyor. Bu da yerel çelik fiyatlarının daha fazla baskı altına girmesine ve üreticilerin kârlılığının daha da zayıflamasına neden olabilir. S&P’ye göre, ihracat pazarlarındaki daralma, Çin’in çelik sektörünü derinden etkileyecek bir gelişme olabilir.

Öte yandan ABD’nin Çin çeliğine yönelik tarifelerinin doğrudan büyük bir etki yaratmayacağı belirtilse de, dolaylı etkilerinin olabileceği vurgulandı. Özellikle Çin’in büyük çelik ithalatçısı ülkeler üzerindeki ticari baskının artması, sektörün uzun vadeli büyümesine zarar verebilir.

Çinli üreticiler, düşen dış talep karşısında iç pazara yönelmek zorunda kalırken, küresel çelik piyasasında rekabetin daha da sertleşmesi bekleniyor.