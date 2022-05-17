Spiker Özlem Sarıkaya Yurt, hayatını kaybetti
Avrupa Gazeteciler Derneği'nin en iyi sabah haberi sunucusu seçtiği NTV'nin başarılı spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında hayatını kaybetti. 2013 yılında anne olan spikerin vefatı derin üzüntü yarattı.
İstanbul'da 1983 yılında doğan Özlem Sarıkaya Yurt, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü'nü bitirdi.
Mesleğe Habertürk televizyonunda başladı. 2010 yılında NTV'ye geçti.
Genç spiker 4 yıl boyunca hastalıkla mücadele etti. Hastalığıyla mücadele ederken bir süre çalışmaya devam eden spiker, geride çok sevdiği 9 yaşındaki oğlunu bıraktı.
Özlem Sarıkaya Yurt'un cenazesi, yarın Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.