SPK Başkanı Gönül DÜNYA’ya açıkladı: Fon manipülasyonunda lisans iptalleri gelebilir

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR



SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in fonlara ilişkin uyarılarına yönelik olarak düzenleme hazırlıklarında olduklarını açıkladı.

Gönül, cezaların ağırlaştırılmasını hedeflediklerini belirterek portföy yöneticilerine ve fonlara yönelik sorumlulukların artırılacağını söyledi.

Gönül, yapılacak düzenlemeye ilişkin soruya cevaben, "İlk yapmak istediğimiz cezaları daha da ağırlaştırmak. Yani şu anda 3 ila 5 yıl ağırlaştırılmıştı, onu biraz daha ağırlaştırılması üzerine bir çalışma yapıyoruz. Yani sayın vekillerimizin takdirine sunacağız onu. Artık ne karar çıkarsa, ama hazırlığını yaptık" ifadelerini kullandı.

Hazırlıkların tamamlandığını vurgulayan Gönül, cezalarda keyfi artış olmayacağını, düzenlemenin diğer yaptırımlarla uyumlu olacağını kaydetti:

"Bu da bir eşitlik söz konusu. Diğer cezalarla uyumlu olması lazım. Onun için biz hazırlaması yaptık. Adalet Bakanlığı sayın meclisine karar verirse, ona göre hareket edeceğiz."

"Fonlara zarar gelmesine müsaade edemeyiz"

Fonlar üzerinden manipülasyon konusuna da değinen Gönül, fonların yanlış kullanımına karşı hukuki ve idari tedbirlerin devreye alınacağını söyledi:

"Biz aslında fonlara her zaman çok kıymet verdik. Manipülasyonda kullanılması bizi üzüyor. Orada mecburen bir düzenleme yapacağız. Artık bunu yapmak zorundayız. Bugüne kadar fonlara bir zarar gelmesin diye bir şeyler yapmıyorduk. Yani bu konuda biraz daha tedbirli davranıyorduk. Ama gördüğümüz şu ki geldiğimiz noktada artık bunlara da gerçek kişiler gibi, manipülasyonlara ve portföy yöneticilerine çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Eğer fonları bu şekilde kullanırlarsa, biz ceza vermekten çekinmeyiz. Buradaki tamamen sorumluluk portföy yönetim şirketlerinde ve portföy yöneticilerinde. Gerekirse lisans iptali ve diğer tüm tedbirleri de uygulamaya kararlıyız. Bu konuda bazı düzenlemeler yapmamız lazım. Kısa zamanda yapıp bunları hayata geçiririz. Fonlara zarar gelmesine müsaade edemeyiz."

"Yatırımcıya zarar vermeden yöneticilere yaptırım uygulanacak"

Piyasadan çıkarma gibi yaptırımların da gündemde olup olmadığı sorusuna Gönül, "Hepsi olabilir. Yani ama fonlardaki bir dinamik var diyelim. Biliyorsunuz, içindeki yatırımcı farklı, yöneten farklı. Yatırımcıya zarar vermeden, yönetenlerin gerekli tedbirleri almaya mecbur kılmamız lazım. Buradaki hassas denge bu. Yoksa fonlardaki yatırımcının bir günahı yoktur. Ama yöneticilerin bunları bu şekilde kullanıyor olmalarına müsaade etmeyeceğiz" yanıtını verdi.

Radarda olan fonların bulunduğunu da dile getiren Gönül, "Tabii ki var" dedi. Kaç fon olduğu sorusuna ise, "Büyüğü de var, küçüğü de var. Farklı şekilde kullanılanı var, mevzuatı dolanmak için kullananlar var. Bunların hepsini tespit ediyoruz. Gerekli tedbirleri alacağız" açıklamasını yaptı.

“Manipülasyon fonlar üzerinden yapılmaya başladı”

Gönül, yeni düzenlemelerin geçmişe dönük değil, bundan sonraki süreçte uygulanacağını belirterek, "Yani şöyle, biz manipülasyonda bireysel manipülasyonda biliyorsunuz rekor cezalar verdik geçen sene. Fakat bireysel manipülasyonu yapamayınca, kötü niyetlilerin fonlar üzerinden yapmaya başladığını veya bu konuda bir çabaları olduğunu görüyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Gönül, "Buradaki özellikle portföy yöneticilerinin lisanslarının iptaline kadar giden, portföy yönetim şirketlerinin gerekirse lisanslarının iptal edilmesi konusuna kadar giden tedbirleri hazırladık. Hayata da geçiririz" ifadelerini kullandı.

"Tek hedefimiz yatırımcının zarar görmemesi"

Yeni düzenlemelerin ne zaman Meclis’e sunulacağı sorusuna Gönül, "Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Meclisin takvimine göre, hem kendi takdirleri olacaktır. Burada bizim tek motivasyonumuz, tek ana hedefimiz yatırımcının zarar görmemesidir" cevabını verdi.

Yasal düzenlemelerin yanı sıra yönetmelik değişiklikleri üzerinde de çalıştıklarını dile getiren Gönül, "Yasal dayanağı olmadan fonların biliyorsunuz tüzel kişilikleri haiz değil. Yani sadece bazı açılardan öyle ama çok açık olarak tüzel kişilikleri olmadığı için fonlarda biraz daha dikkatli gitmek zorundayız. Bazı zirvelerde bunu dile getirdik, söyledik, fon yöneticilerini uyardık. Ama anladık ki artık bu uyarımızı dinlemeyenlere ceza vermenin zamanı gelmiştir" dedi.

Gönül, "Öncelikle fon yöneticilerinin lisans iptaliyle başlarız. Çünkü bu çok önemli. Bütün sorumluluk kendilerinde, bu bilinçte olmaları lazım" sözleriyle devam etti.

Halka arz başvuruları 130'a yaklaştı

SPK Başkanı, halka arz süreçlerine ilişkin de bilgi verdi. Şu anda 120-130 civarında başvuru bulunduğunu belirten Gönül, "Dosyaların tamamlanması biraz vakit alıyor. Ama şu anda piyasada zeminin uygun olduğunu düşünüyoruz. Yeterince talep var. İnşallah bundan sonra biraz daha hızlanarak devam edeceğiz" dedi.

Gönül, halka arzların piyasa dinamikleri açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Piyasanın dinamimi açısından baktığınızda halka arzların sürekli olarak devam etmek lazım. Kendi talebini yaratmasıyla birlikte zaten yeni yatırımcı da çekiyor. Arzlarda manipülasyona izin vermiyoruz. O tarafta da çok dikkatli davranıyoruz. Piyasayı biraz dikkatli davranarak özellikle bireysel talebin gelmesini önemli sayıyoruz" ifadelerini kullandı.