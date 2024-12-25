SPK Başkanı Gönül: Finansal okuryazarlığı yaygınlaştıracağız

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal okuryazarlık konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Jandarma Genel Komutanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe yerleşkesinde üst düzey komutanlar ve ailelerine yönelik eğitim semineri düzenledi.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül yaptığı konuşmada, piyasaların sağlıklı işlemesi, büyümesi ve gelişmesi, yatırımcıların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini misyon edindiklerini dile getirdi. Kurul olarak finansal okuryazarlık ve finansal okuryazarlığın tüm ülke çapında yaygınlaştırılması için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Gönül, “Ülkemizde 7’den 77’ye her kesimi ulaşılabilir bir finansal bilgiyle donatmak istiyoruz. Her kesime olumlu tutum ve davranış kazandırarak finansal piyasalar, finansal kavramlar ve finansal kurumlar hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Finansal okuryazarlığın önemine değindi

Gönül, finansal teknolojilerdeki hızlı değişim ve dönüşümün, finansal enstrümanların çeşitlenmesi ve farklılaşmasının finansal okuryazarlığın önemini artırdığına işaret etti.

Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla eksik, hatalı, yanıltıcı, yanlış ve yönlendirici paylaşımların artığını vurgulayan Gönül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu gibi paylaşımlar vatandaşların doğru karar almalarının önünde büyük engel. Bu nedenle yatırımcıların buradan yapılan paylaşımlara karşı çok daha dikkatli ve bilinçli olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda özellikle borsada finansal okuryazarlık bilincini artırmak için kamu spotu hazırladık. Milyonlarca kez izlendi. Kamu spotumuz önemli bir farkındalık oluşturdu.”

“Finansal Okuryazarlık Platformu” hakkında bilgi verdi

SPK Başkanı Gönül, “Finansal Okuryazarlık Platformu” internet sitesi hakkında da bilgi verdi. Finansal okuryazarlık alanında yüksek farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ve finansal okuryazarlık web sitesinde altı farklı kategoride 55 videonun bulunduğunu belirten Gönül, aile bütçesi yapabilme, finansal/finansal olmayan riskleri yönetebilme, finansal planlama becerisi kazandırabilme yetkinlikleri sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Kurul olarak finansal okuryazarlık noktasında Bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla da ikili iş birlikleri şeklinde protokolleri imzaladıklarını hatırlatan Gönül, Türkiye’de bir ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığında görevli aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu personel ve ailelerine “finansal okuryazarlık eğitimi” verildiğini söyledi.

"Parayı doğru yönetmek bir sanattır"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Sermaye Piyasası Kurulu iş birliği ile düzenlenen finansal okuryazarlık eğitiminin hayatın en temel konularından biri olan “parayı doğru yönetme” konusunda yeni bilgiler kazandıracağını söyledi.

Orgeneral Çardakcı, özellikle günümüzde, ekonomik sistemin oldukça karmaşık hale geldiğini belirtti. Kolay para kazanma vaatleri ve hızlı zenginleşme hikâyelerinin, bazen kişileri yanlış yönlendirebildiğini vurgulayan Çardakcı, “İşte bu eğitim, bu tür tuzaklara düşmemek ve kazancımızı doğru değerlendirmek için büyük bir fırsattır.” dedi.

Jandarma Genel Komutanı Çardakcı, “Unutmayalım ki, para kazanmak bir başarıdır, ama doğru yönetmek bir sanattır. Bugün bu sanatı öğrenmek için hep birlikte bir adım atıyoruz. Bu eğitimle öğrendiklerinizi hayatınıza yansıtmanız, sizlerin ve ailelerinizin geleceği için çok değerlidir.” diyerek sözlerini tamamladı.