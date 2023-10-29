SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül: Finansal okur yazar sayımız artmalı

İbrahim Ömer Gönül/Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı

Cumhuriyetimizin 100’üncü, kuruluşumuzun da 41’inci kuruluş yılını kutlamanın büyük gururunu yaşıyoruz. Sermaye piyasaları bir taraftan tasarruf sahiplerine yatırım imkânı sunarken, diğer taraftan şirketlerin finansmana erişimini sağlamakta. Son yıllarda hem arz hem de talep yönünde sermaye piyasalarına ilginin arttığını gözlemliyoruz. Borsadaki yatırımcı sayısı, uzun yıllar 1 milyon seviyesinde kalsa da son 2 yıldaki hızlı yükselişle 8.1 milyonu aştı. Şirketlerin de halka arzlara yoğun talebinin arttığı bir dönemden geçmekteyiz. 2021 yılında rekor halka arz sayısına ulaşılmıştı. Söz konusu yılda 52 şirketin 21.6 milyar TL büyüklüğündeki ilk halka arzı gerçekleşmişti. 2022 yılında ise 40 şirket halka arz edildi ve piyasadan 19.3 milyar TL’lik fon sağladı. 2023 yılında da halka arz tarafında şirketlerin yoğun teveccühü sürüyor. 23 Ekim itibarıyla 43 şirketin 61.6 milyar TL’lik halka arzı gerçekleşti.

Şirketler ve tasarruf sahipleri için sermaye piyasalarında pek çok enstrüman bulunmakta. Kurul olarak mevcut araçlara yenilerini eklemek için yoğun mesai harcıyoruz. Sermaye piyasasının derinliğinin artması için yatırım fonlarının, emeklilik fonlarının, yatırım ortaklıklarının büyümesini çok önemli görüyoruz. Hâlihazırda bin 787 adet yatırım fonu, 376 adet emeklilik yatırım fonu, 82 adet yatırım ortaklığı bulunmaktadır. Ayrıca portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen fonların toplam büyüklüğü de 2.7 trilyon TL seviyesine ulaştı