SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'e bir görev daha verildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO) Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar (GEM) Komitesinin Başkan Yardımcılığına seçildi.

Gönül'ün 2025-2026 yıllarında komitenin başkan yardımcılığını yapacağı bildirildi.

SPK tarafından yapılan açıklamada, 116 üyesi bulunan IOSCO GEM, IOSCO bünyesindeki en fazla üyeye sahip komite niteliğini taşıdığı kaydedildi. Ayrıca, ülkelerin menkul kıymetler ve vadeli işlem piyasalarının gelişiminin ve verimliliğinin artırılmasını teşvik etmeyi amaçlandığı belirtildi.

"IOSCO Yönetim Kurulu’na da dâhil olacaktır"

Konuyla ilgili SPK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"IOSCO GEM Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Gönül, bu görevi kapsamında IOSCO Yönetim Kurulu’na da dâhil olacaktır. IOSCO Yönetim Kurulu, IOSCO’nun amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli kararları alarak Başkanlar Komitesi’nin gündemine getiren, icra organı niteliğindeki oluşumdur. IOSCO, finansal piyasalarla ilgili diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde faaliyet göstermekte, küresel düzenleyici reform gündemi konusunda özellikle G20 ve Finansal İstikrar Kurulu (FSB) ile birlikte çalışmaktadır. Sermaye piyasaları alanındaki en etkin uluslararası kuruluş niteliğini taşıyan IOSCO, sermaye piyasaları için küresel standart belirleyici olarak kabul edilmektedir.

Kurulumuz ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde IOSCO GEM Komitesi Yıllık Toplantı ve Konferansı 17-19 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Toplantılarda sürdürülebilirlik, kripto ve dijital varlıklar, finansal okuryazarlık gibi piyasalarda son yıllardaki önemli gündem maddeleri ele alınmıştı. Etkinliklere yaklaşık 40 ülkenin sermaye piyasası otoritelerinin başkanları ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri katılmıştı."