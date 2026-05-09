SPK Başkanı Mahmut Sütcü kimdir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı'na Mahmut Sütcü atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası gözler, yeni SPK Başkanı Mahmut Sütcü'nün kim olduğuna, nereli olduğuna ve kariyerine çevrildi.
Mahmut Sütcü, 1968 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Bafra ve Amasya'da tamamlayan Sütcü, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nde tamamladı. 1986 yılında girdiği fakülteyi 1990 yılında başarıyla bitirdi.
Sütcü, 1991 yılında Hesap Uzman Yardımcılığı giriş sınavını kazandı. 1994 yılında yeterlilik sınavında başarı göstererek Hesap Uzmanı, 2003 yılında ise Baş Hesap Uzmanı oldu.
2002-2003 yıllarında Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilerek 1 yıl süreyle İngiltere'de bulundu. Bu süreç, uluslararası vergi sistemleri ve mali politikalar konusunda deneyim kazanmasını sağladı.
Vergi dairesi başkanlıkları ve Gelir İdaresi
Yurt dışı görevinin ardından sırasıyla şu görevlerde bulundu:
2004-2005: İstanbul Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığı (asaleten), aynı dönemde Marmara ve
Boğaziçi Kurumlar Vergi Daireleri Başkanlığı (vekaleten)
2005: Antalya Gelirler Bölge Müdürlüğü (vekaleten)
16 Eylül 2005: Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı'na asaleten atandı
2013-2016: Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
27 Şubat 2016: Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı'na atandı
2016-2017 döneminde: Ankara Vergi Dairesi Başkan Vekilliği görevini de yürüttü