SPK Başkanı Mahmut Sütcü ve KGK Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararları kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli bakanlık ve kamu kurumlarında görev değişiklikleri yapıldı. Kararlarla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atanırken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atama

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın, Gelir İdaresi Başkanlığına Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Candan getirildi.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcılıklarına Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanı Kaan Kasım ile Gelir İdaresi Daire Başkanları Zekayi Çenge ve Hüseyin Azili atanırken, Gelir İdaresi Daire Başkanlığına Ferhat Dinçer tayin edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında atamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Muğla İl Müdürü Ömer Bolat, Muş İl Müdürü Yusuf Akkaya ve Afyonkarahisar İl Müdürü Merih Karayol görevden alındı.

Bakanlığın Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılığına Barış Ecevit Akgün, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nedim Arsal atandı.

Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hasan Mehmet Kuyumcu, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Bolu İl Müdürü Oğuzhan Kurt, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Abdullah Yenigün getirildi.

Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Denizli İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ertuğrul Yıldırım, Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Özgür Somuncu atandı.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Yusuf Sarıkaya, Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Turan, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mesut Önem tayin edildi.

Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Kastamonu İl Müdürü Oktay Marşap, Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ise Resul Deveci getirildi.

Diğer kurumlarda da görev değişiklikleri yapıldı

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzman Doktor Ali Ulvi Çalık, İkinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzman Doktor Refik Akman atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Yakup Gümüş atanırken, Kırıkkale İl Müdürü Çiğdem Açıkyıldız Kazel görevden alındı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Hikmet Yıldırım, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Salih Ercan, Birinci Hukuk Müşavirliğine Nigar Genç getirildi.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ile Adana Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Fikri Erdem Kökbay atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut Musa Timur, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Özge Umut Eker tayin edildi.