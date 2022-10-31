SPK Başkanvekili Muttalip Ünal görevden alındı

ANKARA(DÜNYA)

SPK Başkanvekili Müttalip Ünal görevden alınırken, yerine Enver Usca atandı. Ayrıca SPK üyesi Ali Akay görevden alınarak yerine Bülent Murat Hahoğlu getirildi.

Ayrıca, bir süre önce duyurulan büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KKTC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri yerine eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu getirildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılıklarına Levent Kenan Kibar, Muhammet Kamil Işık atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Denizli İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürü Engin Yalçın, görevden alındı.

KKTC Büyükelçisi Ali Murat Başveri yerine Metin Feyzioğlu, BM Cenevre Ofisi Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Sadık Arslan yerine Güven Begeç, Avrupa Konseyi Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Kaan Esener yerine Nurdan Bayraktar Golder, Kuzey Atlantik Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Basat Öztürk yerine Zeki Levent Gümrükçü, BM Cenevre Ofisi Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Sadık Arslan yerine Güvenç Begeç, Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar yerine Sabri Tunç Angıllı atandı.