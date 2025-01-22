SPK, telefon dolandırıcılığına karşı uyardı!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son günlerde kendisini SPK yöneticisi ya da çalışanı olarak tanıtıp vatandaşlardan, şirketlerden para isteyen telefon dolandırıcılarına karşı uyarılarda bulundu.

SPK tarafından yapılan açıklamada, bu tür kişilere itibar edilmemesi gerektiğinin ve telefon dolandırıcılığından mağdur olmuş kişilerin her zaman suç duyurusunda bulunabileceklerinin altı çizildi.

SPK'nın açıklaması

SPK'nın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kendisini Sermaye Piyasası Kurulu yöneticisi, çalışanlarının yakını olarak tanıtıp veya Kurulumuz yöneticilerinin, personelinin adını kullanıp, vatandaşlardan ve şirketlerden muhtelif taleplerle para istenildiği yönünde bilgi edinilmiştir.

Dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tarz faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Telefonla dolandırıcılık suçu dolayısıyla mağdur olmuş kişiler her zaman suç duyurusunda bulunabilirler ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanabilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."