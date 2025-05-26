SPK’dan Jandarma personeline “Eğiticilerin Eğitimi” programı

Kurul meslek personeli tarafından dört hafta boyunca yüz yüze verilecek eğitimlerde başarılı olan personel, dijital ortamda “Eğitmen Sertifikası” almaya hak kazanacak. Eğitim programı, Jandarma teşkilatında görevli personelin, hedef kitlelere yönelik finansal okuryazarlık eğitimlerinde eğitici olarak görev almasını amaçlıyor.

“Bu eğitim, Türkiye’nin finansal güvenliğini güçlendirecek uzun soluklu bir vizyonun parçası”

Programın açılışında konuşan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, finansal güvenliğin artık yalnızca ekonomik bir mesele olmadığını, aynı zamanda kamu düzeni, ulusal güvenlik ve toplumsal istikrarın temel unsurlarından biri haline geldiğini vurguladı.

Finansal okuryazarlığın bu güvenliğin en güçlü kalkanı olduğunu belirten Gönül, “Bilgiyle donanmış bireyler, sadece kendi ekonomik geleceklerini değil, içinde bulundukları kurumların ve toplumun da direncini artırırlar.” dedi.

Jandarma teşkilatının kamu düzenini sağlama misyonuna finansal farkındalık ve direnç kazandırma sorumluluğunun eklendiğini ifade eden Gönül, şunları kaydetti:

“Bu eğitimle sizler, sadece finansal bilgileri aktaran eğiticiler değil, aynı zamanda bu stratejiyi sahada kurumsal bir yetkinliğe dönüştüren öncüler olacaksınız. Bugün başlayan bu eğitim, sadece bir mesleki gelişim programı değil, Türkiye’nin finansal güvenliğini güçlendirecek uzun soluklu bir vizyonun parçasıdır.”

“Personelimizin yaklaşık yüzde 91’i eğitimini tamamladı”

Jandarma Genel Komutanlığı Mali Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Ümit Kızılca da protokol çerçevesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kızılca, personelin yaklaşık yüzde 91’inin finansal okuryazarlık eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldığını belirtti.

Ayrıca personel ve aileleriyle birlikte yaklaşık 300 bin kişinin bu eğitimlerden yararlandığını aktaran Kızılca, eğitimlerin sistem üzerinden çevrim içi devam ettiğini, yüz yüze eğitimlerin ise koordineli şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Tuğgeneral Kızılca, “25 Nisan’da İzmir/Foça’da, 20 Mayıs’ta ise Ankara İl Jandarma Komutanlığında eğitimler verdik. Bu faaliyetler önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek.” diye konuştu.

Finansal güvenliğin strateji, risk, dezenformasyon ve diplomasi perspektifinden ele alındığını vurgulayan Kızılca, bu kapsamda Türkiye'nin finansal çıkarlarının korunması yönünde önemli bir bilinçlenme süreci hedeflendiğini kaydetti.