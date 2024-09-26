SPK'dan yatırımcılara kritik uyarı: Sosyal medyada sahte hesaplara karşı uyanık olun

Kurul, yetkilendirilmemiş kişiler tarafından yapılan yatırım danışmanlığı faaliyetlerine dikkat çekerek, yatırımcıların bu tür kişilere itibar etmemeleri gerektiğini belirtti. Açıklamada, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı gerekli soruşturmaların başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

SPK ayrıca, sosyal medyada sahte hesapların arttığını ve bu hesapların Kurulun ismi ve logosunu kullanarak yatırımcıları yanıltmaya çalıştığını ifade etti. Kurulun resmi internet adresinin www.spk.gov.tr, resmi X (eski Twitter) hesabının @spkgovtr, ve resmi Instagram hesabının sermaye_piyasasi_kurulu olduğu belirtilerek, bunların dışındaki hesaplara itibar edilmemesi gerektiği önemle hatırlatıldı.

Yatırımcıların dolandırıcılık olaylarına maruz kalmamaları için, yalnızca SPK tarafından yetkilendirilmiş kişilerle çalışmaları ve şüpheli hesaplara karşı dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.