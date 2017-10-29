Spor camiasından 29 Ekim mesajı

29 Ekim 2017

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), internet sitesinden yayımladığı mesajda, "Kurtuluş Savaşı'nda her türlü zorluk ve imkansızlığa karşı destansı bir bağımsızlık mücadelesi veren Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının 29 Ekim 1923'te, Türk Milletinin kendini yönetme karakterini dünyaya ilan ettiği Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olmaktan her zaman kıvanç duyan Türkiye Futbol Federasyonu olarak, aziz Türk Milleti'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlui da, "Cumhuriyetimizin her anlamda gelişmesinin ve bütün değerleriyle sonsuza dek var olmasının, hepimizin ortak sorumluluğu olduğu bilinci ile Cumhuriyet Bayramımızın 94. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), internet sitesinden yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Bayramımızın 94. yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm dava arkadaşlarını, gazilerimizi, bağımsızlık mücadelesine katılan bütün kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun (THF) yayımladığı mesajda ise "Türkiye Cumhuriyetinin 94. yıl dönümü kutlu olsun. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşları ile kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

3 büyüklerden bayram mesajı

Öte yandan, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yayımladığı mesajda şunları kaydetti: "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. yıl dönümü heyecanını yaşamaktayız. En büyük Beşiktaşlı Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda azim ve kararlılıkla yürüyüşümüz devam edecektir. Ülkemizin yüksek menfaatleri için, kurumsal ve daha güçlü olma yolunda ilerlerken, özellikle Avrupa arenasında ülkemizi gururlandıran sonuçlar elde etme hedefimizi sergiliyoruz. Aziz vatanımız uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi bir kez daha iletiyorum. 94 yıldır ışıldayan, milletimizin önünü aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." Fenerbahçe Kulübünün yayımladığı mesajda ise şöyle denildi: "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Fenerbahçe Kulübü olarak, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu özel günün yıl dönümünü bir kez daha tecrübe etmenin eşsiz sevinci içerisindeyiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve Cumhuriyetimizin var olması adına canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." Galatasaray Kulübünün internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında ise şu ifadeler kullanıldı: "Milletimizin onurlu mücadelesinin sonucunda, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' düşüncesiyle kurulan Cumhuriyetimizin 94. yılını kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk milletinin yeniden dirilişinin ifadesi olan Cumhuriyet, aynı zamanda yüce Türk milletinin 'Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür.' olarak yaşama garantisidir. Yüce Türk milleti, kendisine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni bu şekilde geleceğe taşımak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi bir kez daha sonsuz saygı ve rahmetle anıyoruz."

Kaynak: AA