Spor Kanun Teklifi Meclis'te

ANKARA (DÜNYA) AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’ın ilk imza sahibi olduğu AK Parti ve MHP’nin ortak imzasıyla verilen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi'ne ilişkin olarak Meclis'te düzenlediği basın toplantısında bilgi verdi.

Özkan, spor kulüplerinin özellikle de futbol kulüplerinde profesyonel liglerde yer alan futbol kulüplerinin ciddi bir borç yükü altında olduklarını belirterek, 30 milyar TL’yi geçen borç yükünün yüzde 90’dan fazlasının profesyonel futbol kulüplerine ait olduğunu belirtti. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerine borç tutarının 25 milyar üzerinde olduğunu belirterek, “Daha da önemlisi her transfer sezonunda yaklaşık 2 milyar TL ile Türk spor camiasının borçluluk durumu artmaktadır. Bu çerçevede yapılan düzenlemelerle kulüpleri borç yükünden kurtararak, sürdürülebilir, güçlü finansal alt yapısına sahip olmasını hedefliyoruz” dedi.

3 bölümden oluşan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunun birinci bölümünde spor kulüpleri ve spor şirketleri, ikinci bölümünde spor federasyonları, son bölümde ise spor tahkim kurulları ve menajerlik ile ilgili düzenlemeler yapılıyor.

Kanun teklifiyle getirilen düzenlemeler özetle şöyle:

Spor anonim şirketi/spor kulübü “yönetici” tanımı getirilerek Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki kişiler de sorumluluk kapsamına alınıyor. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine özgü “temel ilkeler” ile “bütçe ve harcama ilkeleri” düzenleniyor. Borçlanma ve alacak temliki sınırı getirilerek bu kurallara uyulmaması durumunda yöneticilere şahsi malvarlıkları ile sorumluluk getiriliyor. Ayrıca hapis cezası da düzenleniyor.

Spor kulüpleri dernek vasfından çıkarılıyor, spor kulüplerinin Gençlik ve Spor Bakanlığına tescille kurulmaları sağlanarak, özel bir hukuki statü kazanmaları temin ediliyor. Spor kulüplerine “ticari amaçla kurulma” imkânı sağlanıyor. Spor kulüplerine “genel kurul”, “yönetim kurulu” ve “denetim kurulu” yapılarına dair zorunluluk ile spor kulüplerinde “kurul üyesi” olabilmek için belirli suçlardan mahkûm olmama şartı getiriliyor. Kulüplerin birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş kurmalarına olanak sağlanıyor. Kulüplerin şirketleşmesinin hukuki alt yapısı oluşturulurken, bağımsız denetim kuruluşları aracılığıyla denetleyebileceği düzenleniyor. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin profesyonel şube açabilmelerine olanak sağlanıyor. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin borçlanması ve alacaklarını temlik etmesi belirlenen kriterler kapsamında sınırlandırılıyor. Önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde 10’una kadar borçlanma yapabilecekler. Genel Kurulda nitelikli çoğunlukla yani üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alacakları karar ile yüzde 50’ye kadar borçlanma imkanını artırılabilecekler. 7 bin liranın üzerindeki finansal işlemlerini banka ve diğer finans kurumları üzerinden yapacaklar.

Bağlı bağımsız spor federasyonu ayrımı kalkıyor

Yasa teklifi ile bağlı ve bağımsız spor federasyonu ayrımı kaldırılarak tüm federasyonlar “spor federasyonu” şeklinde yapılandırılıyor. Federasyonlar kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulabilecek. Spor federasyonlarının merkezinin Ankara’da olması şartı kaldırılırken, genel kurullarının Ankara’da yapılması şartı aranıyor. Federasyonların yönetim kurulu üye sayısı “11 asıl 11 yedek” şeklinde düzenlenirken; en az iki üyesinin milli sporcu olmak üzere, ilgili spor dalında faal olmayan lisanslı sporcu olması zorunluluğu getiriliyor. Federasyon başkan adaylığında aranan belirli suçlardan mahkûm olmama şartı genişletiliyor. Bir kimse üst üste veya aralıklı olarak en fazla üç dönem federasyon başkanlığı yapabilecek. Federasyon başkan adaylığı başvurusunda “delegelerin yüzde 15 yazılı teklifi” şartı aranacak. Spor federasyonları için “denk bütçe” sistemi getiriliyor.

Menajerlik sistemi düzenleniyor

Kanun teklifi ile menajerlik sistemi de düzenleniyor. Menajerlik ücretine üst sınır getirilirken futbolcu ile menajer arasında en fazla iki yıllık noterde düzenleme şeklinde sözleşme yapılacağı hükme bağlanıyor. Ayrıca ücret üst sınırına uyulmaması durumunda yöneticiler hem malvarlıkları ile hem de cezai olarak sorumlu olacaklar. Yapılan bir sözleşmenin dışında ayrıca bir sözleşmenin tespiti halinde taraflara idari ve adli yaptırımlar uygulanacak.